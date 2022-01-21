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Правозащитники России и США инициировали создание Комиссии по борьбе с пытками при ООН

Общество
Правозащитники России и США инициировали создание Комиссии по борьбе с пытками при ООН
pixabay.com  / 

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла конференция, посвященная проблеме пыток в тюрьмах, к которым прибегают сотрудники пенитенциарной системы как в развивающихся, так и в традиционных демократических странах, таких как США. Правозащитники представили доказательства жестокого обращения с заключенными в тюрьмах США, странах Латинской Америки и Африки, а также бесчеловечного отношения к задержанным на Украине и в секретных тюрьмах США в Литве, Польше и Румынии. Правозащитники считают проблему пыток в тюрьмах вышедшей из-под контроля мирового сообщества, в связи с чем предлагают создать международную Комиссию по делам пыток при ООН.

Проблема жестокого обращения с заключенными и лицами, находящимися под следствием, а также временно пребывающими в вынужденной изоляции, по словам экспертов, актуальна для многих стран мира.

«Пытки существуют не только по отношению к военнопленным и к террористам. Они давно стали постоянным атрибутом тюремного заключения практически во всех странах», — заявила глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.

Правозащитники России и США инициировали создание Комиссии по борьбе с пытками при ООН
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По ее словам, применять пытки к заключенным позволяет международное законодательство.

«В инструкциях, которыми снабжают военных следователей [США], написано, что конвенция ООН (принятая в 1984 году Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. — Прим. ФАН) не распространяется на террористов, а это значит, что их можно пытать. О какой силе конвенции вообще можно говорить, если государства, ратифицировавшие ее, могут сами решать, к кому они хотят ее применять, а кто не заслуживает статуса «человек»?» — спрашивает Мира Тэрада.

Отсутствие жесткого запрета международного права на применение пыток, по ее мнению, приводит к тому, что изуверские методы следствия распространяются на других граждан.

В США, по словам Мэтта Агориста, главного редактора журнала Free Thought Project, посвященного полицейскому произволу и нарушениям прав человека в США, практика пыток давно перешагнула границы военной тюрьмы в Гуантанамо.

«22 февраля 2002 года в Чикаго была создана секретная тюрьма Homan Square, до 2015 года через нее прошло порядка 7000–8000 заключенных, в отношении которых совершались акты физического и психологического насилия и пытки. Более 82% людей в этой тюрьме были афроамериканцами, несмотря на то, что афроамериканцы составляют всего 33% населения Чикаго. Тюремные власти скрывали факт нахождения заключенных в Homan Square, им запрещалось общаться адвокатами, в тюрьме содержались также дети», — рассказал Мэтт Агорист.

При этом пытки, о которых стало известно общественности США, по его словам, совершали офицеры, служившие ранее в Гуантанамо.

Правозащитники России и США инициировали создание Комиссии по борьбе с пытками при ООН
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам главы Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея, пыткой в африканских странах можно считать уже само содержание в тюрьме.

«Когда человек попадает в нее, он сталкивается с ужасными проблемами, потому что в этих странах он не может обеспечить защиту своих прав, в некоторых тюрьмах не предусмотрено даже кормление. Некоторые люди сидят в тюрьмах годами, несмотря на то, что срок их заключения давно истек, их просто могут убить, если они заговорят об этом. Мне пришлось испытать заключение в Ливии, причем не самой бедной стране. Теперь для меня слово пытки размыто: в Африке это не пытки, это норма», — рассказал Максим Шугалей.

Широко применяются пытки в странах Центральной и Южной Америки. Правозащитник, эксперт по правозащитной сфере и тюремной тематике Латинской Америки Артемий Семеновский считает это наследием внешней политики, которую в этом регионе проводили США.

«Проблема пыток актуальна с Сальвадором, Колумбией, Мексикой и, конечно, с Бразилией. Бразилия, которая занимает третье место в мире по количеству заключенных — порядка 750 тысяч, по моему опыту, является классическим полицейским государством. Практикует пытки здесь не персонал тюрьмы, а особая группа быстрого реагирования. Эта модель существует более 15 лет как рудимент правившей в этой стране диктатуры», — высказался Артемий Семеновский.

Правозащитники России и США инициировали создание Комиссии по борьбе с пытками при ООН
Народные новости / Руслан Тимербаев

К сожалению, практика пыток военнопленных и участников политических протестов распространяется США сейчас и на страны Европы, прежде всего, бывшего социалистического лагеря и республики СССР. Мира Тэрада напомнила о секретных американских тюрьмах в Литве, Польше и Румынии, в которых подвергали истязаниям военнопленных из Ирака и Афганистана, против которых США и их союзники по НАТО совершили военную агрессию.

Финский журналист Янус Путконен, главный редактор Международного информационного агентства MV-Lehti рассказал о зверствах, которым подвергались защитники непризнанных республик Донбасса со стороны националистических батальонов Украины. По его словам, когда военные ЛНР и ДНР освобождали населенные пункты, они видели комнаты, залитые кровью, в которых пытали ополченцев Донбасса.

«Мы видели много ужасных деталей, но мне не удобно говорить о способах и техниках, которыми людей пытали, в частности, женщин, которых насиловали», — пояснил журналист, на глазах которого появились слезы.

По мнению правозащитников, мировое сообщество потеряло контроль над применением пыток в тюрьмах. И, прежде всего, это демонстрируют США, которые в представлении широких народных масс являются оплотом соблюдения человеческих прав и свобод.

«В США 3 млн человек, или 2,5% населения страны, находятся в тюрьме, условия их содержания колеблются от плохих до жестоких. По всей стране раскинуто более 40 тысяч тюрем, больше половины из них управляются не государством, а частными корпорациями. Одна из самых больших проблем тюрем — отсутствие медицинского обеспечения заключенных, в результате чего в течение года до 5 тысяч из них умирают. США отличают от других стран чрезмерное использование одиночных камер. Сейчас в одиночных камерах находятся примерно 8 тысяч человек, при этом ООН и правозащитники считают, что это один из видов пыток. Годами люди могут находиться в одиночных камерах, в которых отсутствуют многие человеческие потребности. Журнал Prison Legal News сообщает о смертях заключенных: кто-то умирает от голода, кто-то умер от жажды, кто-то от холода или жары», — рассказал Пол Райт, правозащитник, эксперт по тюремной тематике США, главный редактор журнала Prison Legal News.

Правозащитники России и США инициировали создание Комиссии по борьбе с пытками при ООН
Prt Scr youtube.com / Verkkomedia JanusPutkonen

Под влиянием примера США, отметили правозащитники, мода на пытки возвращается в пенитенциарную систему России. Получившие широкую огласку эпизоды пыток в тюрьмах Саратова и Иркутска прокомментировал председатель общественной организации Комитет за гражданские права, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Андрей Бабушкин. По его словам, причинами пыток в российских тюрьмах является неправильное понимание сотрудниками тюрем своих полномочий: считая заключенного виновным, некоторые из них начинают вершить над ними правосудие, думая, что совершают благое дело. К счастью, в России в отличие от США факты пыток обнаруживаются и наказываются.

«Пытки имеют самые различные причины, начиная от коррупционных, заканчивая тем, что сотрудник срывается с катушек, потому что не проходит реабилитацию, когда в нем происходит профессиональная деформация», — пояснил правозащитник.

Вместе с этим он отмечает огромные усилия, которые прикладывает России к искоренению этого недуга в своих тюрьмах.

Отметив серьезность проблемы пыток в тюрьмах для многих стран мира, правозащитники выступили с инициативой создать международную комиссию, например, при ООН, которая фиксировала бы факты насилия и пыток над заключенными. Деятельность этой комиссии, по мнению экспертов, могла бы лечь в основу дальнейшего совершенствования мирового законодательства с целью наложения запрета на подобную практику в будущем.

«Должен быть обеспечен международный общественный контроль за содержанием заключенных в тюрьмах. Страны должны поставить красные флажки, за которые в отношении заключенных заходить нельзя. Должны быть выработаны финансовые механизмы, чтобы странам было выгодно подписать такое соглашение и чтобы международный контроль в этой жизни общества был обеспечен», — заявил Максим Шугалей.

По мнению вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, решением проблемы пыток в тюрьмах могла бы заняться специально созданная международная комиссия на площадке Организации Объединенных Наций.

«Нужно понять, что мировое сообщество с пытками не справляется. Миллионы людей, находящиеся в тюрьмах разных стран мира, не защищены сегодня от пыток. Нам необходимо срочно предпринимать меры по борьбе с пытками», — заявил Иван Мельников.

Участники конференции выразили желание выступить с соответствующей инициативой в ближайшее время.

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пытки тюрьмы шугалей медиагруппа "Патриот" тэрада
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