Удар арабской коалиции по Ходейде оставил Йемен без интернета

Сана, 21 января. В результате авиационного удара арабской коалиции по йеменскому городу Ходейда, который в прошлом году заняли повстанцы «Ансар Аллах», значительная часть территории республики была отключена от глобальной информационной сети.

Как сообщается, боеприпас попал в здание важнейшего телекоммуникационного узла, к которому по дну Красного моря подведены интернет-магистрали SEA-ME-WE 5 и FALCON. Информацию об отключении связи в Йемене подтвердил портал-наблюдатель NetBlocks.

Yemen suffers nationwide internet blackout after coalition air strike

https://t.co/mKpQO6Cg3q pic.twitter.com/Dq4nWpqSRc — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 21, 2022

По заявлению же представителей арабской коалиции, целью воздушной операции являлся «центр пиратства и организованной преступности» в порту Ходейды. Иронично, что в докладе при этом вновь сообщается о точных и выверенных ударах саудовских ВВС. По данным хуситов, помимо повреждений, нанесенных центру связи, бомбардировка якобы привела к гибели гражданских лиц, однако проверить эти данные пока невозможно. Находившийся в портовом городе журналист AFP подтвердил факт отключения и описал атаку коалиции как «крупномасштабное нападение».

В последние недели саудовские ВВС значительно нарастили интенсивность авиационных ударов. Некоторые источники признали их самыми смертоносными за период с 2019 года. В начале этой недели в результате воздушного налета в Сане был убит один из лидеров хуситов, однако вместе с повстанцем погибла его семья и ряд находившихся неподалеку мирных жителей.

Атаки особенно усилились после захвата отрядами «Ансар Аллах» эмиратского грузового корабля. По версии боевиков, судно перевозило оборудование военного назначения, в то время как в Абу-Даби заявили, что на борту были средства для развертывания полевого госпиталя.

Также обстановка обострилась и в связи с новой операцией коалиции в центральной части Йемена и возросшим участием в ней ОАЭ. Подконтрольные Эмиратам формирования ранее были переброшены в этот район и переломили ход боевых действий в пользу правительства. За несколько недель армия отчиталась об освобождении стратегически важных районов к югу от Мариба, а также полностью вернула контроль над Шабвой.

В ответ на активизацию Абу-Даби хуситы совершили атаку на аэропорт и промышленную зону столицы ОАЭ с применением барражирующих боеприпасов. Взрывы и возникшие пожары стали причиной гибели троих человек, еще шестеро получили ранения. От подобных налетов регулярно страдает и Саудовская Аравия. Ранее для борьбы с ударными летательными аппаратами повстанцев королевство было вынуждено просить у союзников помощи с поставкой противоракет для комплексов Patriot, поскольку своих запасов у страны осталось немного.