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Немцы обвинили Бербок в безграмотности после опасного для ФРГ конфуза во время визита в Киев

Политика
Немцы обвинили Бербок в безграмотности после опасного для ФРГ конфуза во время визита в Киев
Global Look Press  /  Sebastian Gabsch via www.imago-i/www.imago-images.de

Киев, 21 января. Немцы бурно отреагировали на нелепую ошибку главы МИД ФРГ в Киеве, нечаянно признавшей вину Берлина в ужасном состоянии Украины.

О гневной реакции простых немцев на непрофессиональное поведение Анналены Бербок сначала в Киеве, а потом в Москве своим подписчикам сообщил известный немецкий журналист Даниэль Бауэр, подчеркнув, что такие дипломаты представляют реальную опасность для Германии. Дело в том, что новоиспеченный германский министр совершила пару грубейших грамматических ошибок во время выхода к прессе в Киеве. Бербок продемонстрировала всему миру не только свой низкий уровень профессионализма и банальную неграмотность, но и фактически признала вину Германии в организации Евромайдана на Украине.

«Когда безграмотный политик даже не знает своего родного языка, это очень грустно, но, когда политик занимает такой высокий пост, как министр иностранных дел и является главным дипломатом страны, это еще и крайне опасно, что и доказала фрау Бербок, выступая в Киеве. Это было катастрофой и позором для Германии. И это говорю не я — наблюдающий за всей этой политикой журналист, а простые немцы. Именно немецкие блогеры и тысячи их подписчиков первыми подловили главу МИД на опасном для всей страны конфузе. Я же просто анализирую. Немцы сначала высмеяли Бербок за кучу ошибок в речи перед прессой, а потом и ужаснулись. Больше всего их задели слова, которые она перекрутила и перепутала в Киеве. Как можно спутать слова «дней» и «лет», «дождь»1 и «интенсивный»? Но это еще цветочки. В какой-то момент она сказала: «Когда Германия натворила весь этот ужас на Украине, поэтому ФРГ теперь навеки с Украиной». Это ведь она о Майдане, правда? То есть о том, что мы устроили госпереворот. О ужас! Простые немцы этот конфуз так и восприняли», — эмоционально сообщил Бауэр.

Немцы обвинили Бербок в безграмотности после опасного для ФРГ конфуза во время визита в Киев
president.gov.ua /

Журналист добавил, что Бербок продолжила нести чушь и на пресс-конференции в Москве после переговоров с российским министром Сергеем Лавровым. Но в России она хотя бы просто дискредитировала институт дипломатии ФРГ, выставляя на посмешище всех немецких дипломатов. В Киеве же она призналась в страшных преступлениях от лица своей страны, выдав неожиданную правду о Майдане. Бауэр подчеркнул, что эта безграмотность еще дорого обойдется Германии, когда на Украине, наконец, появится власть, которая захочет раскрыть все секреты так называемой революции достоинства.

Ранее аналитик National Interest Марк Эпископос расшифровал скрытое послание Байдена об усмирении Украины и признании республик Донбасса.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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