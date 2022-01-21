Немцы обвинили Бербок в безграмотности после опасного для ФРГ конфуза во время визита в Киев

Киев, 21 января. Немцы бурно отреагировали на нелепую ошибку главы МИД ФРГ в Киеве, нечаянно признавшей вину Берлина в ужасном состоянии Украины.

О гневной реакции простых немцев на непрофессиональное поведение Анналены Бербок сначала в Киеве, а потом в Москве своим подписчикам сообщил известный немецкий журналист Даниэль Бауэр, подчеркнув, что такие дипломаты представляют реальную опасность для Германии. Дело в том, что новоиспеченный германский министр совершила пару грубейших грамматических ошибок во время выхода к прессе в Киеве. Бербок продемонстрировала всему миру не только свой низкий уровень профессионализма и банальную неграмотность, но и фактически признала вину Германии в организации Евромайдана на Украине.

«Когда безграмотный политик даже не знает своего родного языка, это очень грустно, но, когда политик занимает такой высокий пост, как министр иностранных дел и является главным дипломатом страны, это еще и крайне опасно, что и доказала фрау Бербок, выступая в Киеве. Это было катастрофой и позором для Германии. И это говорю не я — наблюдающий за всей этой политикой журналист, а простые немцы. Именно немецкие блогеры и тысячи их подписчиков первыми подловили главу МИД на опасном для всей страны конфузе. Я же просто анализирую. Немцы сначала высмеяли Бербок за кучу ошибок в речи перед прессой, а потом и ужаснулись. Больше всего их задели слова, которые она перекрутила и перепутала в Киеве. Как можно спутать слова «дней» и «лет», «дождь»1 и «интенсивный»? Но это еще цветочки. В какой-то момент она сказала: «Когда Германия натворила весь этот ужас на Украине, поэтому ФРГ теперь навеки с Украиной». Это ведь она о Майдане, правда? То есть о том, что мы устроили госпереворот. О ужас! Простые немцы этот конфуз так и восприняли», — эмоционально сообщил Бауэр.

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Журналист добавил, что Бербок продолжила нести чушь и на пресс-конференции в Москве после переговоров с российским министром Сергеем Лавровым. Но в России она хотя бы просто дискредитировала институт дипломатии ФРГ, выставляя на посмешище всех немецких дипломатов. В Киеве же она призналась в страшных преступлениях от лица своей страны, выдав неожиданную правду о Майдане. Бауэр подчеркнул, что эта безграмотность еще дорого обойдется Германии, когда на Украине, наконец, появится власть, которая захочет раскрыть все секреты так называемой революции достоинства.

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1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.