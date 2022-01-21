Алибасов-младший намерен спасти Федосееву-Шукшину из дома престарелых

, 21 января. Сын продюсера Бари Алибасова прокомментировал новость о том, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в пансионате для пожилых людей на лечении. Для него это известие стало шоком.

Бари надеется, что может спасти артистку из учреждения. Он намерен перевести ее вместе с отцом в Калининград, передает StarHit.

«Ничего себе! Я в диком шоке, потому что буквально несколько дней назад Лида ночевала у папы. И для меня было удивительно, что она так долго у него гостит. Очевидно, ей не нравится у себя, потому что как только она уехала, то еще раз попросилась к папе в гости. Значит, мне надо срочно реанимировать сделку в Калининграде по покупке недвижимости для папы и Лиды, потому что отец не хочет жить в доме в Подмосковье, ему нужна недвижимость на море. Бабушку надо спасать!» — заявил наследник продюсера.

По словам адвоката Александра Бенхина, работавшего ранее с семьей Алибасовых, в действиях родственников Шукшиной нет ничего противозаконного, потому что она находится на попечении дочери.

Ранее младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заселила знаменитую мать в московский дом престарелых «Идиллия». После этого выяснилось, что у компании есть многомиллионные убытки.