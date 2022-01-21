Оксана Акиньшина поделилась совместными фото с Данилой Козловским после выхода в свет

Москва, 21 января. Актриса Оксана Акиньшина предстала перед публикой в компании актера Данилы Козловского. Совместные кадры звезд со светского мероприятия спровоцировали новую волну подозрений пары в романе.

Данила Козловский представил в Москве премьеру своего дебютного сериала — детектива «Карамора». Оксана Акиньшина решила поддержать актера на ковровой дорожке и появилась в компании звезды перед папарацци. Позднее актриса поделилась совместными фото, где знаменитости предстали в гармоничных нарядах.

Поклонники эмоционально отреагировали на публикацию в Instagram. Для некоторых фанатов кадры стали намеком на отношения между артистами.

«Шикарная пара! Обожаю обоих»; «Вы так гармоничны вместе! Смотрю и радуюсь за вас искренне»; «Моя любимая актриса. Какая вы красивая пара с Козловским», — писали фолловеры.

Звезды также ответили на пост Акиньшиной. Восторгами поделились актрисы Анна Цуканова, Светлана Устинова и Стася Милославская. Слухи о романе актеров появились во время съемок дебютного фильма Козловского «Чернобыль». Однако звезды так и не подтвердили подозрения.

Козловский также пытается совмещать карьеру с заботой о ребенке, который живет с матерью в США. Артист признался, что винит себя за то, что не может проводить с ней больше времени.