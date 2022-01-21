Молдавия назвала недружественным отказ «Газпрома» от отсрочки по платежу за газ

Кишинев, 21 января. Спикер парламента Республики Молдова Игорь Гросу рассказал о напрасных надеждах на дружественное отношение со стороны российской компании «Газпром», передает агентство IPN.

Днем ранее энергетическое предприятие «Молдовагаз» погасило текущую задолженность в размере 34 млн долларов перед газовым холдингом после предупреждения о возможном прекращении поставок голубого топлива в страну. До этого парламент ввел режим чрезвычайного положения на фоне энергетического кризиса.

«Все, в чем нуждалось АО "Молдовагаз", — это отсрочка на несколько дней, до конца января, чтобы произвести все платежи. Чрезвычайное положение позволило решить проблему за несколько часов. Мы до последней минуты надеялись, что к нам отнесутся по-дружески. Но этого не произошло. Мы усвоили этот урок», — отметил парламентарий.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович ранее заявил, что в нынешних условиях Кишинев должен либо полностью перестроить управление экономикой, либо пересмотреть свою газовую стратегию отношений с РФ.