Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 19:39
19:39
Происшествия
Коммунальная авария оставила десятки домов в Ростове-на-Дону без тепла
19:33
Армия
Адмирал Комоедов: попытка ВМС США нанести ракетный удар по Крыму обречена на провал
19:32
Политика
Депутат Госдумы Валуев о переговорах России с США и НАТО: «Надо меньше волноваться о Зеленском»
19:31
Общество
Норкин поделился со зрителями «Места встречи» анекдотом про внебрачные отношения
19:30
Происшествия
Маленьких детей с обожженными половыми органами обнаружили в Нижнем Новгороде
19:29
Общество
Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске появления нового страшного штамма COVID-19
19:26
Общество
Две улицы Красного Села в Петербурге превратились в реки из-за прорыва трубы
19:25
Происшествия
Житель Башкирии заподозрил жену в неверности и убил двухлетнего сына
19:25
Армия
Экс-сотрудник СБУ Мулык пожаловался на поставки некачественного британского оружия
19:22
Политика
Ветеран войны в Донбассе Матюшин: «Британские уроки» не помогут ВСУ в боевых условиях
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Молдавия назвала недружественным отказ «Газпрома» от отсрочки по платежу за газ

  /   Обновлено: 21 января 2022 18:31
Экономика
Молдавия назвала недружественным отказ «Газпрома» от отсрочки по платежу за газ
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 21 января. Спикер парламента Республики Молдова Игорь Гросу рассказал о напрасных надеждах на дружественное отношение со стороны российской компании «Газпром», передает агентство IPN.

Днем ранее энергетическое предприятие «Молдовагаз» погасило текущую задолженность в размере 34 млн долларов перед газовым холдингом после предупреждения о возможном прекращении поставок голубого топлива в страну. До этого парламент ввел режим чрезвычайного положения на фоне энергетического кризиса.

«Все, в чем нуждалось АО "Молдовагаз", — это отсрочка на несколько дней, до конца января, чтобы произвести все платежи. Чрезвычайное положение позволило решить проблему за несколько часов. Мы до последней минуты надеялись, что к нам отнесутся по-дружески. Но этого не произошло. Мы усвоили этот урок», — отметил парламентарий.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович ранее заявил, что в нынешних условиях Кишинев должен либо полностью перестроить управление экономикой, либо пересмотреть свою газовую стратегию отношений с РФ.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Молдавия назвала недружественным отказ «Газпрома» от отсрочки по платежу за газ
Газпром молдавия поставки газа парламент Молдавии Игорь Гросу
Комментировать