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РЖД и Российское экологическое общество заключили соглашение об охране окружающей среды

  /   Обновлено: 21 января 2022 18:30
Общество
РЖД и Российское экологическое общество заключили соглашение об охране окружающей среды
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленобласти

Москва, 21 января. Соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды заключили компания «РЖД» и Российское экологическое общество.

Документ предполагает долгосрочное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды, экологического просвещения и контроля на территории Октябрьской железной дороги. Соглашение подписали руководитель Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомолзин и председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

В рамках сотрудничества, организации будут проводить совместные мероприятия в сфере экологии и по сохранению природных ресурсов. По словам Голомолзина, при транспортировке грузов уже сейчас используется «зеленая» логистика.

«В прошлом году за счет реализации проектов по переключению перевозки грузов с автомобильного и морского транспорта на железнодорожный, выбросы углекислого газа в атмосферу были сокращены более чем на 500 тыс. тонн», — рассказал начальник Октябрьской железной дороги.

Министерство финансов России сообщило о развитии национальных проектов за 2021 год в стране. Так, проект «Экология» удалось реализовать на 97,7%.

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