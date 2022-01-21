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Московский пенсионер совершил прыжок с сочинского моста на тросе при шквалистом ветре

Видео

Житель Москвы Михаил Панов доказал всему миру, что возраст — не помеха экстремальным развлечениям. Уже находясь на пенсии, мужчина начал увлекаться прыжками с высоты.

Модное развлечение называется банджи-джампингом. Это когда человек спрыгивает с моста или высотной конструкции с привязанным к ногам канатом. Популярность аттракцион приобрел во второй половине XX века.

«Я на пенсии нахожусь. Решил прыгнуть первый раз в 63 года. Меня это так захватило, что я теперь не представляю без прыжков свою жизнь. Моя жизнь круто перевернулась на 180 градусов. Полностью», — рассказывает Михаил Панов.

Свой очередной прыжок мужчина решил совершить в сочинском Скайпарке. В этот день в погода в горах была «не летная», но пенсионера это не остановило.

«Погода была — жесть. Порывы ветра были 10 м/с, а порой достигали 22 м/с. Даже самолеты не могли приземлиться с первого раза и шли на второй круг. Представляете, какой шквалистый ветер был в ущелье в горах, где все насквозь продувается», — делится эмоциями после прыжка Михаил со своими подписчиками.

Сейчас на счету пенсионера несколько сотен прыжков. Благодаря своему увлечению он стал мировым рекордсменом. У россиянина нет конкурентов — в его возрасте банджи-джампингом уже никто не занимается.

«У меня 445 прыжков. 311 — с высоты 207 метров, 72 — 69 метров, 73 прыжка — по всему миру. Со всей планеты самые высокие, самые значимые банджи-платформы мира», — хвастается Михаил Панов.

Деятельность россиянина примечательна не только из-за его пенсионного возраста. Он придумал рисовать картины во время свободного падения. К его рукам прикрепляют холст и кисть. Так он выражает эмоции от прыжков.

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пенсионер прыжки джампинг
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