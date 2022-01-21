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Украинская госкомпания остановила экспорт российского угля в Словакию

Экономика
Украинская госкомпания остановила экспорт российского угля в Словакию
Пресс служба компании Воркутауголь

Киев, 21 января. Транзит российского угля в Словакию через территорию Украины оказался прерван на неопределенное время. Об этом говорится в материале издания «Украина.ру».

Украинская государственная компания «Укрзализныця» ввела соответствующий запрет. Сообщается, что он начнет действовать уже с 24 января текущего года. Такое решение сделает незаконным дальнейшее продолжение поставок угля, идущего из России в Словакию.

Запрет будет распространяться на вагоны всех типов. Известно, что не только российская руда попала под его действие, но и украинская. Также С 10 февраля вступит в силу запрет на отправку вагонов «Укрзализныци» в Польшу, что вызвало серьезное недовольство в Варшаве.

Президент России Владимир Путин ранее отдал поручение стабилизировать цены на уголь на внутренних рынках. Также он назвал целью правительства налаживание бесперебойных поставок этого вида топлива.

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железная дорога уголь торговля Россия и украина
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