Украинская госкомпания остановила экспорт российского угля в Словакию

Киев, 21 января. Транзит российского угля в Словакию через территорию Украины оказался прерван на неопределенное время. Об этом говорится в материале издания «Украина.ру».

Украинская государственная компания «Укрзализныця» ввела соответствующий запрет. Сообщается, что он начнет действовать уже с 24 января текущего года. Такое решение сделает незаконным дальнейшее продолжение поставок угля, идущего из России в Словакию.

Запрет будет распространяться на вагоны всех типов. Известно, что не только российская руда попала под его действие, но и украинская. Также С 10 февраля вступит в силу запрет на отправку вагонов «Укрзализныци» в Польшу, что вызвало серьезное недовольство в Варшаве.

Президент России Владимир Путин ранее отдал поручение стабилизировать цены на уголь на внутренних рынках. Также он назвал целью правительства налаживание бесперебойных поставок этого вида топлива.