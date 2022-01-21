Захарова осудила слова главы МИД Британии Трасс о нападении «монголов и татар» на Украину

Москва, 21 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс об Украине.

По словам Трасс, украинская сторона пережила немало вторжений — «от монголов до татар». Ее высказывание рассмешило российского дипломата, которая тремя простыми вопросами в своем Telegram-канале осадила главу британского МИД. В частности, она поинтересовалась у Трасс, сколько лет прошло между «вторжениями» монголов и татар.

«О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?» — спросила Захарова.

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Помимо этого, официальный представитель МИД Российской Федерации поинтересовалась, какое учебное заведение выдало Трасс диплом. Дипломат напомнила, что глава внешнеполитического ведомства Великобритании еще недавно разъезжала по Прибалтике на танке.

Ранее Трасс рассказала, что российская сторона и Китай стремятся заполнить политический вакуум. По ее словам, Москва и Пекин ведут как никогда тесное сотрудничество. Соответствующим заявлением она поделилась во время выступления в университете Лоуи в Австралии.