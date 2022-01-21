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Китай заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Ливии

Весь мир
Китай заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Ливии
pixabay.com  / 

Нью-Йорк, 21 января. Китай отвергает внешнее вмешательство в дела Ливии. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь во время виртуальной встречи с ливийским коллегой Тахером Сунни.

Дипломат подтвердил убежденность Пекина в том, что решение кризиса в североафриканском государстве должно исходить от местных партий и граждан, а не из-за рубежа. Восточноазиатская республика готова поддержать мирное урегулирование в стране.

Стороны договорились продолжить консультации и совместную координацию, чтобы способствовать продвижению политического процесса в Ливии.

Заявление китайского дипломата озвучено на фоне беспрецедентного вмешательства специального советника Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс в ливийский вопрос. Последней каплей стало ее интервью телеканалу CNN, в ходе которого она обратилась к властям страны с требованием провести парламентские и президентские выборы до конца июня 2022 года.

Депутат Палаты представителей Салем Канан во время сессии парламента обрушился с критикой на американского дипломата, обвинив ее в превышении полномочий. По его словам, Уильямс не имеет права назначать ливийцам дату плебисцита.

Во вторник, 18 января, спецсоветник переговорила в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым. Российская сторона подчеркнула недопустимость вмешательства в дела государства и навязывания гражданам готовых решений извне. Уильямс указали, что ее деятельность дестабилизирует ситуацию и может спровоцировать вооруженную эскалацию.

На днях Уильямс призвала Палату представителей не формировать новый временный кабмин взамен переходного Правительства национального единства (ПНЕ), срок которого истек в прошлом месяце. По ее словам, парламент должен сосредоточиться на проведении всеобщих выборов.

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Все новости / Весь мир / Китай заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Ливии
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