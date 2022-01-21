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Экс-депутат Рады Царев: видео с американскими атташе в Днепре пролило свет на дело MH17

  /   Обновлено: 21 января 2022 18:00
Политика
Экс-депутат Рады Царев: видео с американскими атташе в Днепре пролило свет на дело MH17
Новостное агентство «Харьков»

Киев, 21 января. Неожиданное появление американских военных атташе в Днепре (ранее — Днепропетровск) в день гибели борта MH17 гражданских авиалиний Малайзии может пролить свет на загадочное дело. Об этом заявил в личном Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

По словам бывшего парламентария, некоторое время назад он наткнулся на видео хостинга YouTube, автор которого поделился достоверной информацией о необычных событиях 17 июля 2014 года на Украине — дне авиакрушения. По информации блогера, в этот же день в городе Днепропетровске (затем — Днепр) присутствовала группа военных атташе из США.

Подробности их визита не раскрыты — информации в официальных источниках и правительственных СМИ Украины или Соединенных Штатов о визите не было. Однако, судя по всему, американцы направились в городской аэропорт. Царев напомнил, что полетом MH17 руководили именно украинские диспетчеры.

«Данные события объединяет одна примечательная деталь - в момент инцидента полет авиалайнера контролировал именно центр воздушного движения аэропорта Днепропетровск. Кто именно прибыл в аэропорт Днепропетровска? Какова была цель их визита?» — задается вопросами экс-нардеп.

Экс-депутат Рады Царев: видео с американскими атташе в Днепре пролило свет на дело MH17
Prt Scr courtmh17.com /
Манипуляции коллективного Запада в деле MH17 вызывают возмущения по всему миру. Так, например, внезапный «поворот» с новыми «свидетелями» по делу о крушении авиалайнера стал поводом для целой череды насмешек со стороны читателей издания Wirtualna Polska.

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