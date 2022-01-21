Аналитик Эпископос расшифровал скрытый сигнал Байдена по признанию ЛДНР и усмирению Украины

Вашингтон, 21 января. В Москве восприняли последние заявления Байдена как грубую провокацию и антироссийский выпад, но на самом деле он умело зашифровал в своей речи скрытое послание, развернув ситуацию на 180 градусов.

Истинную суть во многом действительно вызывающей речи президента США в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» расшифровал политический аналитик американского издания National Interest Марк Эпископос, объяснив, что недопонимание произошло из-за серьезных отличий восприятия в американской и российской политике. Эксперт особо подчеркнул, что на самом деле Джо Байден официально «сбросил украинскую карту» и громко уведомил об этом Россию, сообщив о невмешательстве США в любых вариантах развития событий.

Как известно, американский президент, выступая на пресс-конференции призвал Россию ввести, наконец, войска в Донбасс, но главное сделать так, чтобы вся операция ограничилась лишь «микровторжением». Чуть позже Байден опомнился и ввернул свою традиционную мантру о неминуемой расплате за любую агрессию в адрес Киева. В Москве, естественно, эту речь восприняли, как провокацию. Американские аналитики в свою очередь считают слова своего президента вежливым приглашением и аккуратным сворачиванием украинского проекта. Эпископос особо отметил, что с его трактовкой вроде бы дерзкого послания Байдена согласны многие его коллеги в экспертных сообществах США.

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«Очень интересно было посмотреть на пресс-конференцию Байдена и посмотреть на реакцию обеих сторон. Российские СМИ сразу же назвали слова Байдена наездом и провокацией, мол, как он смеет с нами так обращаться и так говорить. А вот мои американские коллеги, и я с ними полностью согласен, считают, что президент США дал Кремлю зеленый свет в усмирении Украины и заверил, что никаких последствий не будет, даже если Россия признает ЛДНР и даже введет туда свои войска по абхазскому сценарию. Как по мне, слова Байдена были четким знаком, что Россия может хоть завтра признать республики Донбасса и послать им военную помощь. США на такой шаг никак не отреагируют, разве что пустыми, но громкими заявлениями», — выразил уверенность Марк Эпископос.

Аналитик добавил, что его теорию подтверждает и нервная реакция неолибералов в команде Байдена. Сначала за президентом попыталась «подчистить» его пресс-секретарь Джен Псаки, выдав пафосную тираду о поддержке территориальной целостности Украины и всесторонней помощи Киеву в случае угрозы. Потом к ней присоединились и Нуланд с Блинкеном. Судя по тому, что несли они полнейшую чушь, особенно госсекретарь, обратившийся вдруг к россиянам, слова Байдена сильно взволновали антироссийски настроенное крыло Белого дома. Негласные оппоненты президента США отчаянно пытаются теперь сорвать формальный слив Украины, провоцируя Россию на высшем дипломатическом уровне.

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