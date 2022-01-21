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Журналисты ЦАР предрекли вооруженным группировкам полное уничтожение

Весь мир
Журналисты ЦАР предрекли вооруженным группировкам полное уничтожение
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 21 января. Радикальные формирования находятся на грани полного исчезновения в Центральноафриканской Республике. Такое мнение озвучили сотрудники информационного портала 236 Actu.

«Рост боевого потенциала национальной армии (FACA), поддерживаемой союзными силами, вызвал серьезный недостаток кадров в конгломерате группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), возглавляемым экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе. Скоро жители всех уголков страны смогут жить в мире и спокойно займутся повседневными делами», — написано в материале.

Журналисты ЦАР предрекли вооруженным группировкам полное уничтожение
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Журналисты высоко оценили вклад российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Обучение у отечественных специалистов позволило правительственным войскам ликвидировать основные силы CPC и вывести республику из состояния кризиса безопасности:

«Наемники и радикалы прибыли в ЦАР с помощью некоторых бесчестных центральноафриканцев, которых не волнует ничего, кроме собственного эгоизма и нездоровых интересов. Однако, «сколько бы ни длилась ночь, явится день». Бойцы FACA прошли отличную подготовку и в ближайшее время они смогут превратить все группировки в воспоминания».

Ранее военный эксперт Сильвен Нгема заявил, что боевой потенциал национальной армии буквально вынуждает боевиков массово капитулировать и сдавать оружие властям страны. Аналитик уверен, что радикалам нечего противопоставить правительственным войскам, тренировками которых занимались российские инструкторы.

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