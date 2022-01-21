Серьезный раскол: почему Шольц отказался обсуждать с Байденом ситуацию на Украине

Радоваться рано, но новости хорошие. Так охарактеризовал политолог Ростислав Ищенко отказ канцлера Германии Олафа Шольца от встречи с президентом США Джо Байденом для обсуждения украинского кризиса. К чему это может привести, политолог Ищенко рассказал в беседе с ФАН.

«Не только Шольц, но и Эммануэль Макрон открытым текстом стали говорить, что они не удовлетворены позицией США, что они вообще обижены на американцев. И даже говорили, что Россия с нами ведет переговоры по поводу сближения позиций, а американцы нет. Что, называя Германию и Францию европейскими партнерами, при этом американцы сами формулируют позицию и говорят, что это позиция всего Запада, но это не является позицией всего Запада», — объяснил политолог.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com / analogicus / Capri23auto

По словам Ростислава Ищенко, для Германии в приоритете решение энергетических и газовых проблем, а не американские игры на Украине. Однако ситуация может измениться в любой момент.

«Пока что Германия и Франция сопротивляются и достаточно активно, но посмотрим, что будет дальше. Так что там раскол сейчас есть и раскол серьезный. Но это, впрочем, не значит, что американцам не удастся своих партнеров задавить и заставить все же принять свою позицию», — отметил Ростислав Ищенко.

Global Look Press / Andreas Gora/dpa

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение президента США Джо Байдена о встрече с целью обсуждения ситуации на Украине. Утверждается, что решение было продиктовано занятостью Шольца и его желанием продемонстрировать, что он пристально следит за борьбой с COVID-19 в его стране. Тем временем Reuters со ссылкой на свой источник сообщает, что 25 января Шольц планирует провести встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц довольно жестко заявил, что «СП-2» — коммерческий проект, который нужен Евросоюзу для успешного развития, а потому он в любом случае будет запущен в эксплуатацию.