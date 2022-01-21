Россияне предпочитают инвестициям на бирже знакомые финансовые инструменты

Москва, 21 января. Россияне считают, что инвестирование на бирже является рискованным вариантом вложения средств. В этой связи свои деньги хранить и приумножать они предпочитают с помощью знакомых финансовых инструментов.

По мнению большинства граждан, привычные им способы снижают риск потери накоплений. При этом россияне признают, что таким образом им не удастся получить значительных доходов. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.

«Сегодня существует огромное количество финансовых инструментов для инвестирования. К наиболее безопасным относится банковский депозит в пределах страховой суммы в 1 млн. 400 тысяч рублей. Далее следуют покупка иностранной валюты, инвестирование в облигации федерального займа. А наиболее рискованными инвестициями являются вложения в покупку криптовалют», — пояснила кандидат экономически наук, доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.

Как отмечает издание, в условиях экономической нестабильности меняются и характеристики самых популярных инструментов инвестирования. То, что раньше представлялось наиболее надежным и безопасным, в 2022 году становится невыгодным.

При этом директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов рассказал, что существует несколько периодов, используя которые инвестор сможет получить максимальную выгоду.