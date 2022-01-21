Демонстранты заблокировали французскую военную колонну на севере Мали

Бамако, 21 января. Несколько сотен митингующих граждан заблокировали движение военной колонне сил операции «Бархан» на севере Мали. Об этом сообщает издание Agence Anadolu.

«Транспорт направлялся из Гао в Менаку. Путь его следования совпал с местом проведения протестной акции. Молодые граждане скандировали «Да здравствует сотрудничество между Мали и Россией», — рассказал Абдулбаки Диалло, местный экс-депутат.

Представитель Молодежного совета города Ансонго Ибрагим Саду объяснил, почему юноши и девушки устроили демонстрацию:

«Теперь мы знаем, что главная цель контингента «Бархана» — не обезопасить, а дестабилизировать нашу страну. Поэтому мы решили перегородить им дорогу. Французские солдаты больше не имеют права пересекать наш город».

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Подрастающие малийцы видят в России по-настоящему дружественное государство, которое окажет помощь в нелегкое время. Москва не раз подтверждала готовность укреплять взаимоотношения с Бамако. В рамках оказания комплексной поддержки Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу передало властям республики четыре военно-транспортных вертолета Ми-171.

В понедельник, 17 января, жители деревни Дугара рассказали, что среди боевиков прошел слух о прибытии российских специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Радикалы в панике покинули район и скрылись в неизвестном направлении, опасаясь встречи с опытными отечественными инструкторами.

Ранее жители Мали, недовольные вмешательством Франции в дела суверенного государства, организовали несколько масштабных митингов, прошедших по всей стране. Десятки тысяч граждан вышли на улицы.

Федеральное агентство новостей /

Повсеместно можно было наблюдать, как люди демонстрируют поддержку временного правительства и развития отношений с Россией. Через каждые несколько метров виднелись портреты Ассими Гоита и Владимира Путина.

Также малийцы нарисовали множество карикатур на лидера Франции Эммануэля Макрона и сожгли манекен с его фотографией в центре Бамако. Подробнее о том, как прошел один из самых массовых антифранцузских митингов — в репортаже стрингера международной редакции Федерального агентства новостей.