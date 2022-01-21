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Демонстранты заблокировали французскую военную колонну на севере Мали

Весь мир
Демонстранты заблокировали французскую военную колонну на севере Мали
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 21 января. Несколько сотен митингующих граждан заблокировали движение военной колонне сил операции «Бархан» на севере Мали. Об этом сообщает издание Agence Anadolu.

«Транспорт направлялся из Гао в Менаку. Путь его следования совпал с местом проведения протестной акции. Молодые граждане скандировали «Да здравствует сотрудничество между Мали и Россией», — рассказал Абдулбаки Диалло, местный экс-депутат.

Представитель Молодежного совета города Ансонго Ибрагим Саду объяснил, почему юноши и девушки устроили демонстрацию:

«Теперь мы знаем, что главная цель контингента «Бархана» — не обезопасить, а дестабилизировать нашу страну. Поэтому мы решили перегородить им дорогу. Французские солдаты больше не имеют права пересекать наш город».

Демонстранты заблокировали французскую военную колонну на севере Мали
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Подрастающие малийцы видят в России по-настоящему дружественное государство, которое окажет помощь в нелегкое время. Москва не раз подтверждала готовность укреплять взаимоотношения с Бамако. В рамках оказания комплексной поддержки Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу передало властям республики четыре военно-транспортных вертолета Ми-171.

В понедельник, 17 января, жители деревни Дугара рассказали, что среди боевиков прошел слух о прибытии российских специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Радикалы в панике покинули район и скрылись в неизвестном направлении, опасаясь встречи с опытными отечественными инструкторами.

Ранее жители Мали, недовольные вмешательством Франции в дела суверенного государства, организовали несколько масштабных митингов, прошедших по всей стране. Десятки тысяч граждан вышли на улицы.

Демонстранты заблокировали французскую военную колонну на севере Мали
Федеральное агентство новостей /

Повсеместно можно было наблюдать, как люди демонстрируют поддержку временного правительства и развития отношений с Россией. Через каждые несколько метров виднелись портреты Ассими Гоита и Владимира Путина.

Также малийцы нарисовали множество карикатур на лидера Франции Эммануэля Макрона и сожгли манекен с его фотографией в центре Бамако. Подробнее о том, как прошел один из самых массовых антифранцузских митингов — в репортаже стрингера международной редакции Федерального агентства новостей.

Демонстранты заблокировали французскую военную колонну на севере Мали
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Весь мир / Демонстранты заблокировали французскую военную колонну на севере Мали
африка мали бархан
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