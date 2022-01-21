Частные клиники Ливана закрывают отделения из-за массового оттока медперсонала

Бейрут, 21 января. В Ливане из-за экономического кризиса уволились тысячи сотрудников медицинских учреждений. Это привело к прекращению работы некоторых отделений в частных клиниках и повысило нагрузку на государственные больницы, и так не справляющиеся с потоком пациентов на фоне пандемии, нехватки лекарств и электроснабжения. Как сообщил ранее на этой неделе министр здравоохранения республики Фирас Абьяд, если ситуацию не удастся исправить, то весь медицинский сектор потерпит крах.

Один из представителей ведомства Джозеф Хелу пояснил, что до финансового коллапса примерно 80% потребностей людей в медицинской помощи обеспечивал частный сектор. При этом до 50% финансовых затрат населения на льготной основе компенсировал минздрав. Теперь же число нуждающихся в подобной поддержке возросло до 70%, в то время как сокращение денежных резервов минздрава приводит к накоплению «огромных задолженностей». Если ранее его бюджет составлял около 300 млн долларов, то сейчас не превышает 20 млн.

Из-за недостаточной оплаты труда около 2 000 медсестер и 1 000 врачей (40% медицинского персонала) уже покинули Ливан и в основном направились на заработки в Европу и в страны Персидского залива. Многие из докторов были специалистами узкого профиля, что вынудило некоторые больницы закрыть онкологические, хирургические, педиатрические и кардиологические отделения.

If this crisis goes on for long without solutions we will of course come closer to a great collapse," Health Minister Firass Abiad said this week https://t.co/TUnynX3csC — The New Arab (@The_NewArab) January 20, 2022

«Нет сомнений в том, что сейчас Ливан — это больное государство, но главный вопрос заключается в том, излечима ли эта болезнь или является патологией. Как мы говорим своим пациентам, для того чтобы выздороветь, необходимо придерживаться плана лечения», — сообщил глава минздрава.

Потребность в реформах

Как заявил Фирас Абъяд, страна остро нуждается в заключении соглашения с Международным валютным фондом и реформированием законодательства, чтобы получить финансовую помощь извне. Однако переговоры с МВФ до сих пор не были проведены из-за трехмесячного бойкота заседаний кабинета министров, объявленного членами проиранских партий. До этого момента легитимное правительство в стране отсутствовало, так как предыдущий его состав подал в отставку полтора года назад из-за произошедшего в порту Бейрута взрыва и начавшихся демонстраций.

Ранее финансовая организация, наряду со Всемирным банком, отказывалась предоставить Ливану транши валютной помощи. Причиной является крайне высокий уровень коррупции и отсутствие у властей страны проработанного плана по выводу республики из кризиса. Даже после того, как нынешнему премьеру Наджибу Микати удалось согласовать с президентом Мишелем Ауном состав нового правительства, все созданные ими проекты реформирования экономики опирались на донорскую помощь. Иностранные партнеры сочли это неприемлемым.

Aoun reiterates support for reforms as Hariri returns to Beirut | Arab Newshttps://t.co/4wwvaMG2we — Rojname News English (@ROJNAME_english) January 21, 2022

Мишель Аун заявил о готовности к совместной работе с парламентом и кабмином при формировании плана восстановления экономики страны и подготовке к началу диалога с МВФ. Также он подчеркнул, что выборы в Палату представителей, назначенные на май, состоятся в срок. Но нельзя исключать, что в действительности из-за раскола в ливанском руководстве между сторонниками и противниками Ирана голосование может быть отложено или сорвано вовсе.

Тем не менее на фоне приближения заветной даты подготовка к мероприятию уже началась. В частности, в страну после долгой отлучки вернулся бывший премьер-министр Саад Харири, сообщив о намерении реорганизовать партию «Движение будущего» и выдвинуть от нее кандидатов в парламент. Аналогичные заявления сделали и представители других политических сил, в том числе союзная Тегерану «Хезболла».