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Продюсер Владимир Максимков оценил шансы прославиться без продвижения

  /   Обновлено: 21 января 2022 17:40
Шоу-бизнес
Продюсер Владимир Максимков оценил шансы прославиться без продвижения
@bastaakanoggano  /  Prt Scr instagram.com

Минск, 21 января. Белорусский продюсер Владимир Максимков высказался о продвижении артистов в мире шоу-бизнеса. Звездный наставник уверен, что талант не поможет добиться популярности без финансовых вложений.

Продюсер убежден: шоу требует вложений, чтобы сформировать востребованный тренд. На этом фоне истории о талантливых артистах, которые проснулись знаменитыми благодаря интернету, кажутся сказками. Продюсер подчеркнул, что за каждой знаменитостью стоит специалист по продвижению.

«Уверяю, что сегодня без серьезных инвестиций никакой продукт не станет популярным. Есть исключения, но по моему ощущению шансы талантливого, но неизвестного человека стать популярным без вложения денег — примерно 1:10000. И эти 10 тысяч в связи с постоянным увеличением информационного потока мгновенно перерастают в 100 тысяч», — поделился оценкой продюсер в беседе с изданием «Смартпресс».

Масимков также отметил, что легче выиграть в лотерею, а звезды стараются не афишировать истории своего успеха. Вместо этого создаются легенды о внезапной популярности. Кроме того, он уверен: без продвижения даже талантливые артисты потеряются в информационном потоке.

Актриса Дарья Юргенс также поделилась печальной историей о карьере в шоу-бизнесе. Артистка исполнила роль Мэрилин в картине «Брат-2». По ее словам, несмотря на успех фильма, ей пришлось собирать бутылки ради денег.

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