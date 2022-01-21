Немецкий концерн Uniper рассчитывает на сертификацию «СП-2» летом 2022 года

Берлин, 21 января. Германия может закончить процесс сертификации российского газопровода уже к лету нынешнего года. Такого мнения придерживаются представители одного из немецких инвесторов в «Северный поток — 2». Об этом пишут «Известия».

Концерн Uniper был одним из основных инвесторов газопровода с немецкой стороны. Пресс-служба компании объяснила, что руководство Uniper настроено позитивно. Это заявление последовало после публичных высказываний министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек

«Мы убеждены, что процесс сертификации будет завершен в соответствии со всеми необходимыми условиями», — отмечает представитель компании.

Министр Хабек ранее рассказывал о возможностях ФРГ по неуплате компенсации. По его словам, если Еврокомиссия признает газопровод несоответствующей праву, Германия будет освобождена от обязательства по выплате компенсации.