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Немецкий концерн Uniper рассчитывает на сертификацию «СП-2» летом 2022 года

Экономика
Немецкий концерн Uniper рассчитывает на сертификацию «СП-2» летом 2022 года
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 21 января. Германия может закончить процесс сертификации российского газопровода уже к лету нынешнего года. Такого мнения придерживаются представители одного из немецких инвесторов в «Северный поток — 2». Об этом пишут «Известия».

Концерн Uniper был одним из основных инвесторов газопровода с немецкой стороны. Пресс-служба компании объяснила, что руководство Uniper настроено позитивно. Это заявление последовало после публичных высказываний министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек

«Мы убеждены, что процесс сертификации будет завершен в соответствии со всеми необходимыми условиями», — отмечает представитель компании.

Министр Хабек ранее рассказывал о возможностях ФРГ по неуплате компенсации. По его словам, если Еврокомиссия признает газопровод несоответствующей праву, Германия будет освобождена от обязательства по выплате компенсации.

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Все новости / Экономика / Немецкий концерн Uniper рассчитывает на сертификацию «СП-2» летом 2022 года
газопровод инвестор сертификация сп-2 Северный поток — 2
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