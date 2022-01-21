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Пользователи YouTube назвали российских женщин-военнослужащих смертоносным оружием Москвы

  /   Обновлено: 21 января 2022 17:31
Армия
Пользователи YouTube назвали российских женщин-военнослужащих смертоносным оружием Москвы
vk.com  /  Минобороны России

Москва, 21 января. Марш российских женщин в военной форме по Красной площади не оставил равнодушными зарубежных интернет-пользователей.

Зарубежные зрители, наблюдавшие за парадом российских военнослужащих с помощью YouTube, восхитились красотой российских женщин-военных. Отмечается, что иностранцев привела в восторг синхронность их движений во время праздничного шествия по главной площади страны.

«Можно снимать с дежурства ракеты с ядерными боеголовками, возвращать на базы атомные подлодки и заклепать дула танков. Все это пустяки по сравнению со взводом русских девушек», — заявил один из пользователей.

Некоторые отмечали, что девушки в военной форме обучены боевым искусствам и запросто могут обезвредить любого противника. Иностранцы назвали их настоящим смертоносным оружием Москвы. Один из пользователей заявил, что красота и грациозность российских женщин-военных очень завораживает.

«У русских есть подавляющий арсенал красивых женщин, чтобы победить своих врагов», — написал один из зрителей.

Ранее военные эксперты заявили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу превратил российские войска в надежный щит государства. По их словам, армия готова к противостоянию с противником на любом фронте, в том числе информационном.

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