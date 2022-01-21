Архангельский депутат Дятлов: система ЛесЕГАИС должна быть удобной в пользовании

Архангельск, 21 января. Система ЛесЕАГИС должна работать так, чтобы ей было удобно пользоваться, заявил заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Александр Дятлов.

С 1 января 2022 года вступили в силу новые положения Лесного кодекса по части транспортировки древесины, а также продукции ее переработки. В новом году начали действовать поправки, согласно которым перевозка сырья будет возможна только после регистрации в специальном реестре либо через оформление с помощью программного обеспечения.

«Все лесопользователи говорят о проблемах с внедрением электронного документооборота, у них много вопросов к разработчикам программы. Уже сделано около 70 обновлений этого программного обеспечения, но трудностей меньше не становится. Поэтому мы на региональном уровне стараемся держать ситуацию на контроле, при профильном областном министерстве создана оперативный штаб для оказания помощи лесопользователям», — подчеркнул Александр Дятлов.

Одна из ключевых проблем — задержка с оформлением сопроводительных документов. На эту процедуру тратится от 40 минут, что в итоге тормозит вывозку древесины, приводит к рискам недопоставки сырья на предприятия, а значит, срывает экспортные контракты.