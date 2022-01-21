Жители Молдавии обеспокоены из-за двукратного увеличения цен на электроснабжение

Ранее Газпром уведомил правительство Молдавии о прекращении поставок газа из-за неуплаты по очередному траншу, после чего в стране был введен режим ЧП в области электроэнергетики.

Энергетический кризис спровоцировал резкий рост цен на газ, отопление и электроэнергию. Жители Кишинева рассказали, что тарифы увеличились более, чем в два раза. Подорожание бьет и по ценам в магазинах, отражаясь на стоимости товаров, что еще более усугубляет и без того тяжелую ситуацию, в которой оказались жители страны.

«К сожалению, именно в результате некомпетентности наших правительственных органов ситуация доведена до абсурда, и высокие тарифы на газ становятся неподъемными величинами и бременем для населения Республики Молдова. Те выплаты, которые идут по коммунальным платежам, не соизмеримы с доходами большей части населения, и, конечно же, это вносит достаточно большое напряжение и эмоциональное, и психологическое для большей части граждан Республики Молдова», — считает предприниматель из Кишинева Игорь Стойка.

Фрилансер из Кишинева Ирина Хрипливая недовольна сложившейся в стране ситуацией, жалуясь на то, что из-за новых цен денег на жизнь практически не остается.

«Моя компания подняла мне зарплату в прошлом году, но с учетом новых цен — это остается та же самая зарплата, и нам еще с мужем повезло — у нас автономное отопление. По словам родителей, друзей, многие пенсионеры получают счета на отопление в 2800 молдавских лей при пенсии 3500–4000», — поделилась Ирина.

Тяжело приходится и работникам бюджетной сферы. Учитель из Кишинева Андрей Антонов считает, что, если правительство в ближайшее время не предпримет никаких мер, то вскоре могут произойти народные протесты.

«Мне, как бюджетнику, это очень трудно, да не только мне — всему населению республики Молдова. К сожалению, это очень печально, у людей есть чувство обеспокоенности, паника. Люди начинают уже думать выйти на протесты», — высказался Андрей.

18 января власти Молдавии запросили у Газпрома пересмотра долгосрочного контракта и собираются заключить новое соглашение о поставках газа. Об этом заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.