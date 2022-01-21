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Писатель Прилепин: России нужно признать ДНР и ЛНР, чтобы прекратить провокации

  /   Обновлено: 21 января 2022 17:27
Политика
Писатель Прилепин: России нужно признать ДНР и ЛНР, чтобы прекратить провокации
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 21 января. Российской Федерации следует немедленно признать ДНР и ЛНР, чтобы прекратить «восьмилетнюю войну с Украиной», считает писатель Захар Прилепин.

По его словам, украинские власти не только не думают выполнять Минские соглашения, но и готовят масштабную эскалацию ситуации в Донбассе. Соответствующим заявлением он поделился в своем Telegram-канале. По его мнению, возможно, этот план не выглядит идеальным с точки зрения геополитики, однако для жителей ЛДНР это был бы самый лучший вариант. Таким образом писатель рассказал, с чем столкнется Украина в случае признания Россией ДНР и ЛНР.

«Признание ДНР и ЛНР переведет республики в статус Крыма. С Крымом никто никаких провокаций не устраивает. Официально зайдут войска. И сразу восьмилетняя «война России с Украиной» прекратится», — подчеркнул Прилепин.

Писатель Прилепин: России нужно признать ДНР и ЛНР, чтобы прекратить провокации
Народные новости / Дмитрий Астрахань

В МИД России неоднократно сообщали, что государство ни на кого не собирается нападать. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали слухи о «вторжении» обычной западной пропагандой.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что руководители фракций проведут консультации по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР. По его словам, соответствующие переговоры пройдут на следующей неделе.

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Все новости / Политика / Писатель Прилепин: России нужно признать ДНР и ЛНР, чтобы прекратить провокации
украина ЛНР днр прилепин
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