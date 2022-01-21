Кедми: Иранская сделка — первый шаг к надвигающейся на США катастрофе

Соединенные Штаты находятся в сложнейшей ситуации из-за переговоров с Ираном, поскольку любой результат станет первым шагом к надвигающейся на США катастрофе. Таким мнением поделился израильский государственный деятель, дипломат, экс-руководитель службы «Натив» Яков Кедми.

Западные дипломаты предупреждают, что время на возобновление иранской ядерной сделки стремительно истекает. Официальной даты окончания переговоров по этому вопросу нет, но если до конца января 2022 года стороны не придут к соглашению, дальнейшие попытки будут бессмысленны. Цена провала переговоров — ухудшение позиции США в мире.

В настоящий момент переговоры в Вене в формате «4+1» с участием Британии, Франции, Германии и США с одной стороны и Ирана — с другой, прекращены. Следующий раунд должен начаться на этой неделе, но многие участники процесса настроены весьма пессимистично, что о чем-то все же получится договориться.

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В свою очередь, Яков Кедми считает, что любой результат переговоров между Вашингтоном и Тегераном станет первым шагом к катастрофе, которая надвигается на США в 2022 году. По словам эксперта, от сделки также зависят отношения между Вашингтоном и Евросоюзом, поскольку после срыва переговоров они могут сильно испортиться.

«Иранская сделка. Как бы эти переговоры ни закончились, американцы в проигрыше. Если переговоры закончатся провалом, то не будет никакой сделки с Ираном. Из-за этого американцы войдут в конфликт с Европой, поскольку начнут обвинять в срыве сделки Брюссель. А если сделка закончится тем, что все же будет соглашение с Ираном — это еще хуже. Это будет означать, что американцы сдались полностью и окончательно Ирану, выполнив все его требования. То есть и так плохо, и так плохо. И это только первый шаг к той катастрофе, которая надвигается на США в 2022 году. Ее апогеем станут ноябрьские выборы. Если катастрофа для Америки не наступит еще раньше», — подытожил Яков Кедми.

Сегодня коллективный Запад не знает, что делать не только с Ираном. Становится все более очевидным, что разобщенный и сбитый с толку западный альянс не знает, как ответить на успехи России. Об этом в статье для газеты The Wall Street Journal пишет американский академик, профессор международных отношений и гуманитарных наук Бард-колледжа Уолтер Мид.