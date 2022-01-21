Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 18:07
18:06
Общество
Минтранс России предложил использовать пластиковые наручники против авиадебоширов
18:04
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в мошенничестве замглавы Минтранса Токарева
18:03
Политика
Захарова осудила слова главы МИД Британии Трасс о нападении «монголов и татар» на Украину
18:02
Происшествия
Заместитель главврача больницы в Сургуте напал на двоих журналистов
18:00
Политика
Экс-депутат Рады Царев: видео с американскими атташе в Днепре пролило свет на дело MH17
18:00
Видео
В Башкирии собаке с переломами четырех лап вместо спиц вставили сверла
17:58
Происшествия
Россиянка лишилась детей, позволив помочиться себе на голову во время пьяной онлайн-оргии
17:55
Происшествия
Няня избила полуторагодовалого мальчика в Петербурге
17:55
Экономика
Публицист Анпилогов: Перед Европой стоит перспектива «энергетической нищеты»
17:55
Политика
Аналитик Эпископос расшифровал скрытый сигнал Байдена по признанию ЛДНР и усмирению Украины
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Кедми: Иранская сделка — первый шаг к надвигающейся на США катастрофе

Политика
Кедми: Иранская сделка — первый шаг к надвигающейся на США катастрофе
Федеральное агентство новостей  / 

Соединенные Штаты находятся в сложнейшей ситуации из-за переговоров с Ираном, поскольку любой результат станет первым шагом к надвигающейся на США катастрофе. Таким мнением поделился израильский государственный деятель, дипломат, экс-руководитель службы «Натив» Яков Кедми.

Западные дипломаты предупреждают, что время на возобновление иранской ядерной сделки стремительно истекает. Официальной даты окончания переговоров по этому вопросу нет, но если до конца января 2022 года стороны не придут к соглашению, дальнейшие попытки будут бессмысленны. Цена провала переговоров — ухудшение позиции США в мире.

В настоящий момент переговоры в Вене в формате «4+1» с участием Британии, Франции, Германии и США с одной стороны и Ирана — с другой, прекращены. Следующий раунд должен начаться на этой неделе, но многие участники процесса настроены весьма пессимистично, что о чем-то все же получится договориться.

Кедми: Иранская сделка — первый шаг к надвигающейся на США катастрофе
wikipedia.org /

В свою очередь, Яков Кедми считает, что любой результат переговоров между Вашингтоном и Тегераном станет первым шагом к катастрофе, которая надвигается на США в 2022 году. По словам эксперта, от сделки также зависят отношения между Вашингтоном и Евросоюзом, поскольку после срыва переговоров они могут сильно испортиться.

«Иранская сделка. Как бы эти переговоры ни закончились, американцы в проигрыше. Если переговоры закончатся провалом, то не будет никакой сделки с Ираном. Из-за этого американцы войдут в конфликт с Европой, поскольку начнут обвинять в срыве сделки Брюссель. А если сделка закончится тем, что все же будет соглашение с Ираном — это еще хуже. Это будет означать, что американцы сдались полностью и окончательно Ирану, выполнив все его требования. То есть и так плохо, и так плохо. И это только первый шаг к той катастрофе, которая надвигается на США в 2022 году. Ее апогеем станут ноябрьские выборы. Если катастрофа для Америки не наступит еще раньше», — подытожил Яков Кедми.

Сегодня коллективный Запад не знает, что делать не только с Ираном. Становится все более очевидным, что разобщенный и сбитый с толку западный альянс не знает, как ответить на успехи России. Об этом в статье для газеты The Wall Street Journal пишет американский академик, профессор международных отношений и гуманитарных наук Бард-колледжа Уолтер Мид.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Кедми: Иранская сделка — первый шаг к надвигающейся на США катастрофе
сша иран кедми иранская ядерная сделка
Комментировать