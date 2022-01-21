Так решили наши предки: «Гоблин» Пучков высказался против выноса Ленина из Мавзолея

Захороненные нашими предками останки должны остаться там, где те их положили. Об этом в интервью ФАН заявил блогер и актер озвучки Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Сегодня, 21 января, исполнилось ровно 98 лет со дня смерти Владимира Ленина — создателя советского государства и иконы мирового социалистического движения. Улицы, названные его именем, есть практически в каждом крупном городе России, а центре Москвы, на Красной площади, до сих пор стоит Мавзолей, где покоится его забальзамированное тело. Время от времени в обществе возникают бурные дискуссии относительно целесообразности нахождения тела вождя на самом видном месте страны.

«Эта дискуссия поднимается каждый раз, когда людям нечем заняться или когда кому-то необходимо отвлечь внимание общества от чего-то более серьезного», — подчеркнул «Гоблин».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Пучков убежден, что убирать тело Ленина из Мавзолея не нужно, потому что «не вы его туда положили, не вам его оттуда и доставать».

«Решили предки, что наша мумия должна там лежать, так пусть и лежит — совершенно спокойно и благополучно», — резюмировал блогер.

Ранее Дмитрий Пучков пожаловался, что здоровье не позволило ему отметить Новый год «как следует».