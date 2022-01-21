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Блинкен заверил, что переговоры с Лавровым по безопасности продолжатся

  /   Обновлено: 21 января 2022 17:16
Политика
Блинкен заверил, что переговоры с Лавровым по безопасности продолжатся
Global Look Press  /  Pool via CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

Женева, 21 января. Переговоры Российской Федерации с Соединенными Штатами по вопросу гарантий безопасности продолжатся. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

По словам главы Госдепа США, Вашингтон даст России ответ на ее предложения по европейской безопасности в письменном виде до конца января. Об этом он заявил в ходе пресс-марафона по итогам переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в Женеве.

«Я изложил несколько идей, чтобы снизить напряженность и усилить безопасность, которые мы выработали в ходе консультаций с нашими партнерами и союзниками. Мы верим, что можем найти общую позицию опять же на основе принципа взаимности», — высказался Блинкен.

Ранее сообщалось, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве завершилась. Диалог сторон продлился полтора часа.

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