Цены на ритуальные услуги в Свердловской области завышены в три раза

Екатеринбург, 21 января. Жителям Свердловской области вернули право на выбор подрядчика для подготовки участка на кладбище, в том числе на самостоятельное выполнение этих работ. Так мэрия Екатеринбурга исполнила предписание Свердловского УФАС в сфере организации похорон, передает сайт «ОТВ — Екатеринбург».

Предыдущая редакция регламента предоставления участка для захоронения тел умерших определяла предоставление участка только после подготовки на нем места захоронения и после принятия администрацией кладбища решения о соответствии подготовленной могилы нормам СанПиН. К сожалению, такой регламент привел к сговору и росту цен на предоставление ритуальных услуг в три раза.

Договоры на выкапывание могилы заключались с определенным предпринимателем, которого рекомендовала администрация кладбища, в случае отказа обращаться к нему гражданам отказывали в предоставлении участка.

Администрация уральской столицы исключила из регламента все процедуры по подготовке места захоронения, которые могут привести к подобным нарушениям.

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