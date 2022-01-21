Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 19:39
19:33
Армия
Адмирал Комоедов: попытка ВМС США нанести ракетный удар по Крыму обречена на провал
19:32
Политика
Депутат Госдумы Валуев о переговорах России с США и НАТО: «Надо меньше волноваться о Зеленском»
19:31
Общество
Норкин поделился со зрителями «Места встречи» анекдотом про внебрачные отношения
19:30
Происшествия
Маленьких детей с обожженными половыми органами обнаружили в Нижнем Новгороде
19:29
Общество
Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске появления нового страшного штамма COVID-19
19:26
Общество
Две улицы Красного Села в Петербурге превратились в реки из-за прорыва трубы
19:25
Происшествия
Житель Башкирии заподозрил жену в неверности и убил двухлетнего сына
19:25
Армия
Экс-сотрудник СБУ Мулык пожаловался на поставки некачественного британского оружия
19:22
Политика
Ветеран войны в Донбассе Матюшин: «Британские уроки» не помогут ВСУ в боевых условиях
19:22
Общество
Глава ФБР Тэрада узнала об обращении россиянина Франчетти к президенту Чехии по делу об аресте
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Цены на ритуальные услуги в Свердловской области завышены в три раза
Общество
Цены на ритуальные услуги в Свердловской области завышены в три раза
fas.gov.ru  /  Федеральная Антимонопольная Служба

Екатеринбург, 21 января. Жителям Свердловской области вернули право на выбор подрядчика для подготовки участка на кладбище, в том числе на самостоятельное выполнение этих работ. Так мэрия Екатеринбурга исполнила предписание Свердловского УФАС в сфере организации похорон, передает сайт «ОТВ — Екатеринбург»

Предыдущая редакция регламента предоставления участка для захоронения тел умерших определяла предоставление участка только после подготовки на нем места захоронения и после принятия администрацией кладбища решения о соответствии подготовленной могилы нормам СанПиН. К сожалению, такой регламент привел к сговору и росту цен на предоставление ритуальных услуг в три раза.

Договоры на выкапывание могилы заключались с определенным предпринимателем, которого рекомендовала администрация кладбища, в случае отказа обращаться к нему гражданам отказывали в предоставлении участка.

Администрация уральской столицы исключила из регламента все процедуры по подготовке места захоронения, которые могут привести к подобным нарушениям.

Ранее ФАН рассказывал о ситуации на рынке нефтепродуктов в России. ФАС намерена усилить контроль за ценами на бензин в регионах.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Цены на ритуальные услуги в Свердловской области завышены в три раза
похороны фас администрация участок ритуальные услуги
Комментировать