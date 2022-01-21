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Ученые Института космических исследований РАН рассчитали сценарий полета к планете Седна

Наука
Ученые Института космических исследований РАН рассчитали сценарий полета к планете Седна
pixabay.com

Москва, 21 января. Отправка космического аппарата к планете Седна даст возможность получить сведения о формировании Солнечной системы. Сценарий полета представили сотрудники Института космических исследований Российской академии наук.

Согласно данным исследователей, Седна окажется в ближайшей точке к Солнцу в 2075 году. Затем космическое тело начнет отдаляться от светила.

По словам экспертов отдела космической динамики и математической обработки данных, ближайшие десятилетия — идеальное время, чтобы организовать полеты к карликовой планете.

Так, отправка космического аппарата должна производиться с 2029 по 2037 год. Затем Седна в следующий раз приблизится к Солнцу через десять тыс. лет, передает Planet Today.

В Самарском университете подготовят кандидатов в космонавты. Отмечается, что стратегия развития вуза имеет девиз «Космос для жизни».

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