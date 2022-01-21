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Baijiahao: неожиданный союзник поможет России в случае нападения НАТО на Калининград

Армия
Baijiahao: неожиданный союзник поможет России в случае нападения НАТО на Калининград
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 21 января. России не придется воевать с НАТО в одиночку, если западные страны осмелятся напасть на страну. По мнению китайских аналитиков, у Москвы будет неожиданный союзник.

В публикации издания Baijiahao говорится, что Калининградская область будет главной мишенью для сил НАТО, если они решат напасть на Россию, потому что там развернуты мощные системы ПВО. Авторы статьи отметили, что США и их партнеры уже давно разрабатывают планы по захвату российского эксклава, передает «ПолитРоссия».

«Город расположен на равнине, что является благоприятным фактором для проведения наземных операций», — говорят в Китае.

Подчеркивается, что Россия не останется наедине с врагом в случае нападения на Калининград. Аналитики убеждены, что Китай поможет ей отразить атаку. Китайская сторона откажется от нейтралитета и нанесет мощный удар по западным военным.

«РФ не будет воевать с США и НАТО в одиночку. Мы все надеемся, что стороны смогут успокоиться и найти взаимовыгодный компромисс. Но если войны не удастся избежать, Китай обязательно нанесет решительный удар», — рассказали эксперты.

Ранее сообщалось, что планы США по захвату Калининграда вызвали улыбку у российских военных. В РФ их считают несбыточными по целому ряду причин.

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