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Ветеран войны в Донбассе Матюшин: «Британские уроки» не помогут ВСУ в боевых условиях
Политика
Ветеран войны в Донбассе Матюшин: «Британские уроки» не помогут ВСУ в боевых условиях
Федеральное агентство новостей  / 

В случае открытого конфликта в Донбассе инструктаж британских военнослужащих не поможет солдатам ВСУ в реальных боевых условиях. Такое мнение ФАН высказал лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе, Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Появилась информация, что на Украину прибыла группа элитных британских военнослужащих, которые будут обучать солдат ВСУ использовать новые противотанковые средства. Матюшин уверен, что уроки английских специалистов вряд ли помогут украинским военным в боевых условиях.

«Прибытие 30 инструкторов спецназа Великобритании на Украину для обучения украинских военных использованию легких противотанковых гранатометов ровным счетом ничего не меняет на линии фронта и не представляет никакой угрозы. Если посмотреть на историю украинской армии постмайданной Украины, то инструкторов и поставок вооружений войскам киевского правительства было уже довольно много, а фронт и ныне там», — сказал собеседник ФАН.

По мнению Матюшина, ситуация повторится: британские инструкторы, как и их коллеги в прошлом, приедут, выполнят свою задачу и уедут. Но в самих Вооруженных силах Украины никаких изменений не произойдет, профессионализм солдат не станет выше.

Ветеран войны в Донбассе Матюшин: «Британские уроки» не помогут ВСУ в боевых условиях
Prt Scr youtube.com / Звезда ДНР

«Учитывая современное состояние украинской армии, разложенной мародерством, дезертирством и пьянством, эта учеба вряд ли поможет солдатам ВСУ в реальных боевых действиях. Так что широко разрекламированная кампания по приезду военных специалистов из Великобритании в большей степени направлена на поднятие боевого духа внутри самой Украины, а не для достижения реального результата», — резюмировал свою позицию Матюшин.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров считает, что США, в свою очередь, подталкивают Киев к применению «силового сценария» в Донбассе. В пользу этой точки зрения говорит тот факт, что американские сенаторы представили законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Это якобы позволит киевским властям получить военную технику «для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения».

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