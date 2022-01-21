Донбасс сегодня: Киев готовится к атаке на ДНР и ЛНР, ВСУ вооружают радикалов

Донбасс, 21 января. Киев готовит захват населенных пунктов ДНР и ЛНР с применением иностранного вооружения. В зону ООС переброшены смертельные РСЗО с запрещенными кассетными боеприпасами. Военнослужащие ВСУ продают оружие и боеприпасы боевикам нацформирований Украины. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Киев готовит захват населенных пунктов ДНР и ЛНР

С экстренным заявлением в пятницу днем выступил представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин. Офицер сообщил, что, по данным разведки дончан, армия Киева готовится развязать активные боевые действия в Донбассе. К такому выводу в оборонном ведомстве республики пришли на основе анализа развединформации. Так, по данными Народной милиции ДНР, украинские силовики доставили на железнодорожную станцию в городе Красноармейске Донецкой области реактивные системы залпового огня «Смерч» калибром 300 мм и РСЗО «Ураган» калибром 220 мм в количестве шести единиц. Вместе со смертоносными орудиями доставлены и боекомплекты кассетных боеприпасов.

Согласно разведданным дончан, в последние недели в прифронтовые города на подконтрольной ВСУ части Донецкой области также активно прибывают боевые подразделения националистов «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и снайперы из состава спецназа Службы безопасности Украины «Альфа». Кроме того, противник существенно нарастил количество вылетов беспилотников по всей линии боевого соприкосновения для сбора разведывательной информации, а все полевые артиллерийские склады ВСУ активно пополняются боеприпасами.

В свою очередь, на полигоне Анадоль на базе 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ проводится усиленная подготовка военнослужащих из подразделений РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты). В связи с этим в Народной милиции ДНР не исключают, что украинские силовики могут устроить провокации с использованием химических веществ, которые ранее были доставлены в прифронтовой город Авдеевку и город Красный Лиман Донецкой области.

Федеральное агентство новостей /

Остановился полковник Басурин и на «помощи», которую Великобритания и страны НАТО оказывают Украине в последние недели. По информации разведки дончан, поставленные британцами противотанковые гранатометы NLAW уже доставлены в передовые подразделения десантников в зоне ООС. Более того, известно, что британские инструкторы в Житомирской области заранее обучали боевые расчеты военнослужащих ВСУ, которые будут использовать это оружие. Вместе с тем, как утверждают в Донецке, иностранное противотанковое вооружение будет использовано личным составом 25-й отдельной воздушно-десантной, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадами и подразделениями радикалов при попытке захвата городов и поселков ДНР и ЛНР.

Оперативная обстановка

Ситуация на линии боевого соприкосновения также начинает накаляться. В минувшие сутки украинские войска четыре раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, в том числе с применением тяжелых вооружений. На донецком направлении обороны Вооруженные силы Украины применяли 120-мм минометы, станковые и ручные противотанковые гранатометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. На мариупольском направлении — автоматические станковые гранатометы. Под обстрелами были Донецк, Спартак и Новоласпа. О разрушениях гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения не сообщается.

СБУ вскрыла тайники с оружием для радикалов

Военнослужащие украинской армии продолжают вооружать боевиков-националистов, попутно зарабатывая на продаже им боеприпасов и оружия, следует из информации Народной милиции ЛНР. В оборонном ведомстве республики рассказали, что в зоне ответственности северной оперативно-тактической группировки ВСУ сотрудники СБУ и Военной службы правопорядка обнаружили несколько тайников, оборудованных военнослужащими 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Из схронов изъяты автоматы Калашникова, патроны к ним, гранаты, пистолеты и различные боеприпасы. По информации луганчан от источника в СБУ, арсеналы предназначались для вооружения радикальной группировки УНА-УНСО1 (экстремистская организация, запрещенная в РФ). Как оказалось, представители данной экстремистской организации часто наведывались в зону конфликта, чтобы «затариться» оружием и боеприпасами. Изъятое военное имущество по номерам принадлежит 30-й бригаде ВСУ.

1 Организация запрещена на территории РФ.