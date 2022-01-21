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Итальянский шеф-повар Дзаго рассказал о любви Путина к традиционным русским блюдам

Общество
Итальянский шеф-повар Дзаго рассказал о любви Путина к традиционным русским блюдам
instagram.com  /  @mirckozago

Рим, 21 января. Шеф-повар из Италии Мирко Дзаго стал первым иностранцем, накормившим президента России Владимира Путина. Он рассказал, какие блюда предпочитает глава государства и сравнил русскую и итальянскую кухню.

Дзаго родом из небольшого итальянского региона Валле-д'Аоста. В Москву он приехал в 2001 году, а с 2004 года он стал часто готовить для президента России. Он отметил, что Путин предпочитает традиционные блюда.

«Он много не ест, особенно если это особые публичные мероприятия, но, когда я организовывал еженедельные банкеты для участников совещаний по борьбе с терроризмом, он расслабился, и ему очень понравилась мочетта (вяленое нежирное мясо. — Прим.ред)», — рассказал повар в беседе с итальянским изданием La Reubblica.

Итальянский шеф-повар Дзаго рассказал о любви Путина к традиционным русским блюдам
kremlin.ru / Администрация президента России

Итальянец утверждает, что между блюдами русской и итальянской кухни нет большой пропасти. Так, при приготовлении некоторых блюд россияне часто используют свеклу. Этот продукт также является частью гастрономической культуры региона Валле-д'Аоста. Шеф-повар подчеркнул, что Россия повлияла на него.

«Конечно, за 20 лет Россия оказала на меня какое-то влияние, потому что я узнал ее народ и ее культуру. Я этим воспользовался, но без крайностей», — заявил он.

Британский шеф-повар Джеймс Мартин ранее рассказал, какие ошибки часто совершаются хозяйками при хранении продуктов. По его словам, яйца необходимо хранить не в холодильнике, а в других прохладных местах.

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Владимир Путин мнение блюда шеф-повар
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