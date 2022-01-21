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Федосеева-Шукшина живет в пансионате, который проиграл иск на 1,6 млн рублей

  /   Обновлено: 21 января 2022 17:12
Общество
Федосеева-Шукшина живет в пансионате, который проиграл иск на 1,6 млн рублей
ТАСС  /  Смирнов Владимир

Москва, 21 января. Младшая дочь звезды драмы «Вам и не снилось...» Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заселила мать в проблемный престарелый дом. Компания в 2020 году проиграла иск на 1,6 миллиона рублей.

Лидия Федосеева-Шукшина переехала жить в московский пансионат «Идиллия». По словам Ольги Шукшиной, мать пришлось поместить в учреждение из-за проблем со здоровьем. Актрисе предстоит пройти «хорошую программу реабилитации». Источник ФАН рассказал, что у компании на самом деле много проблем и она не вылезает из судебных исков.

«Компания часто выступает ответчиком в судах по разным искам. Один из них был довольно серьезным. Судились в 2020 году и проиграли сумму в более чем 1,6 млн рублей», — пояснил собеседник редакции.

По словам спикера, иск был о взыскании задолженности по договору возмездного оказания рекламных услуг за период с января по апрель 2020 года.

Пансионат «Идиллия» начал работать в 2017 году, но по данным на январь 2022 года у него имеются многомиллионные убытки. В 2020 году пансионат смог заработать 71 миллион рублей, но ситуацию это существенно не изменило. Размер финансовых потерь достиг 43 миллионов рублей.

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