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Российский теннисист Карен Хачанов проиграл Надалю и покинул Australian Open

Спорт
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл Надалю и покинул Australian Open
wikipedia.org  /  2007. urtea

Мельбурн, 21 января. Россиянин Карен Хачанов проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Игра завершилась со счетом 3:6, 2:6, 6:3, 1:6 в пользу Надаля. Соперники боролись в течение 2 часов 50 минут. В 1/8 финала турнира Надаль сыграет с победителем пары Аслан Карацев (Россия) — Адриан Маннарино (Франция).

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, который в прошлогоднем финале оказался сильнее россиянина Даниила Медведева. В этом году Джокович не успел сыграть на Australian Open, так как его визу аннулировали, а самого спортсмена депортировали из страны.

Ранее россиянин Даниил Медведев назвал Рафаэля Надаля фаворитом на Australian Open после победы над швейцарцем Хенри Лааксоненом. По его словам, у испанца больше шансов на победу, потому что у него 20 титулов на турнирах Большого шлема.

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теннис надаль хачанов
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