Россия увеличила поставки масла и сыра за рубеж в 2021 году

Москва, 21 января. Россия в 2021 году нарастила экспорт сливочного масла и сыра. Об этом свидетельствуют данные Россельхознадзора, пишет «Прайм».

В прошлом году за рубеж было поставлено 4,65 тысячи тонн сыра, что на 20% превышает показатель предыдущего периода. Объем поставок сливочного масла увеличился на 28% и составил 24,37 тысячи тонн. Как отмечает ведомство, рост экспорта этих продуктов продолжается и в 2022 году.

«Так, отправки за рубеж сливочного масла увеличились на 28% по сравнению с 2020 годом — с 3,63 тыс. тонн до 4,65 тыс. тонн… В 2021 году Россия нарастила и экспорт сыра. Он вырос на 20% — с 20,22 тыс. тонн в 2020 году до 24,37 тыс. тонн», — указывает Россельхознадзор.

Основным импортером российского сливочного масла стала Украина, на ее долю пришлось 3,05 тысячи тонн продукта, что на 37% больше значений 2020 года. Кроме того, активно сливочное масло покупали Казахстан и Азербайджан.

Также итогом прошлого года явился рост российского экспорта несырьевых неэнергетических (ННЭ) товаров. В 2021 году он достиг исторического максимума.