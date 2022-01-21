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ЦБ анонсировал возобновление помощи пострадавшему в пандемию бизнесу

Экономика
ЦБ анонсировал возобновление помощи пострадавшему в пандемию бизнесу
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 21 января. Российский финансовый регулятор вновь станет предоставлять доступные займы для предприятий и организаций, которые сильнее других пострадали в период пандемии. Об этом пишет «Интерфакс».

Центральный банк Российской Федерации готовится продолжить свою программу с 24 января. Она будет оставаться в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Предполагается, что помощь будет предоставляться бизнесу, который сильнее других пострадал из-за коронавирусных ограничений. Ориентировочно этот комплекс мер будет действовать до 30 декабря 2022 года.

Банк России ранее продолжил бороться с тенденцией обхода закона, а также со скрытым кредитованием. Такое решение было принято для комплексного снижения кредитной нагрузки с российских граждан. Это помогало ЦБ регулировать рыночные практики, имеющие признаки обхода законодательства.

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банк россии цб бизнес льготное кредитование
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