Эволюция Светланы Ходченковой: пять лучших образов актрисы

21 января день рождения отмечает одна из самых востребованных актрис российской киноиндустрии — Светлана Ходченкова. Ей исполняется 39 лет. Она отлично умеет перевоплощаться в разных людей и за свою карьеру сыграла множество непохожих друг на друга персонажей. Пять самых ярких ролей актрисы — в материале ФАН.

Благословите женщину (2003)

кадр из фильма «Благословите женщину » /

Работа в ленте режиссера Станислава Говорухина стала дебютной для актрисы. Юная студентка Ходченкова не растерялась и смогла максимально использовать предоставленную ей возможность. Первая в фильмографии картина распахнула перед перспективной актрисой все двери.

Любовь в большом городе (2009)

кадр из фильма «Любовь в большом городе» /

Еще студенткой Ходченкова решила попробовать себя во всех возможных жанрах. Поэтому в ее карьере стали появляться не только драмы, но и романтические комедии.

Благодаря работе Марюса Вайсберга к Ходченковой пришло всенародное признание. Образ психотерапевта Насти не оставляет равнодушным никого из зрителей. Молодая знаменитость органично вписалась в настроение легких фильмов про любовь.

Краткий курс счастливой жизни (2011)

кадр из фильма «Краткий курс счастливой жизни» /

Этот телевизионный проект вызвал много споров и неоднозначных мнений. Такая реакция была ожидаема, потому что историю о жизни четырех подруг сняла скандальная Валерия Гай Германика. Тем не менее сама Светлана называет роль Саши одной из лучших своих работ.

Кровавая леди Батори (2015)

кадр из фильма «Кровавая леди Батори» /

Жестокая венгерская правительница Елизавета Батори стала героиней множества кинолент. Новое прочтение известного всем образа стало важной карьерной ступенью для Светланы Ходченковой. Она великолепно смогла передать характер кровожадной графини, помешанной на убийствах. Ходченкова смогла воплотить на экране нереализованный ранее талант — играть отрицательных персонажей.

На острие (2020)

кадр из фильма «На острие» /

Захватывающая своей драматичностью история соперничества двух спортсменок легла в основу сюжета этого фильма. Роль Александры Покровской, первой саблистки мира, досталась именно Светлане Ходченковой. У Покровской много наград, но она еще не выиграла олимпийское золото и ради него она готова на все. Главная героиня вступает в яростную борьбу с юной и дерзкой Кирой Егоровой — провинциалкой, молниеносно покорившей Москву. Обе спортсменки фехтуют превосходно, но победить может только одна.

Global Look Press / Lev Ilyin

Светлана Ходченкова находится в расцвете сил, красоты, а ее актерские способности продолжают развиваться. Карьера набирает обороты. В биографии Ходченковой числятся съемки в Голливуде. Так, в 2011-м году она сыграла русскую возлюбленную британского агента в фильме «Шпион, выйди вон», а после в фильмографии Ходченковой можно найти киноленту «Росомаха: Бессмертный».

Ранее заслуженный артист России Анатолий Белый в беседе с ФАН признался, что совместная работа с Ходченковой приносит лишь удовольствие.