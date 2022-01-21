Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 19:39
19:33
Армия
Адмирал Комоедов: попытка ВМС США нанести ракетный удар по Крыму обречена на провал
19:32
Политика
Депутат Госдумы Валуев о переговорах России с США и НАТО: «Надо меньше волноваться о Зеленском»
19:31
Общество
Норкин поделился со зрителями «Места встречи» анекдотом про внебрачные отношения
19:30
Происшествия
Маленьких детей с обожженными половыми органами обнаружили в Нижнем Новгороде
19:29
Общество
Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске появления нового страшного штамма COVID-19
19:26
Общество
Две улицы Красного Села в Петербурге превратились в реки из-за прорыва трубы
19:25
Происшествия
Житель Башкирии заподозрил жену в неверности и убил двухлетнего сына
19:25
Армия
Экс-сотрудник СБУ Мулык пожаловался на поставки некачественного британского оружия
19:22
Политика
Ветеран войны в Донбассе Матюшин: «Британские уроки» не помогут ВСУ в боевых условиях
19:22
Общество
Глава ФБР Тэрада узнала об обращении россиянина Франчетти к президенту Чехии по делу об аресте
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Эволюция Светланы Ходченковой: пять лучших образов актрисы
Шоу-бизнес
Эволюция Светланы Ходченковой: пять лучших образов актрисы
Prt Scr youtube.com  /  Ленинград | Leningrad

21 января день рождения отмечает одна из самых востребованных актрис российской киноиндустрии — Светлана Ходченкова. Ей исполняется 39 лет. Она отлично умеет перевоплощаться в разных людей и за свою карьеру сыграла множество непохожих друг на друга персонажей. Пять самых ярких ролей актрисы — в материале ФАН.

Благословите женщину (2003)

Эволюция Светланы Ходченковой: 5 лучших образов актрисы
кадр из фильма «Благословите женщину » /

Работа в ленте режиссера Станислава Говорухина стала дебютной для актрисы. Юная студентка Ходченкова не растерялась и смогла максимально использовать предоставленную ей возможность. Первая в фильмографии картина распахнула перед перспективной актрисой все двери.

Любовь в большом городе (2009)

Эволюция Светланы Ходченковой: 5 лучших образов актрисы
кадр из фильма «Любовь в большом городе» /

Еще студенткой Ходченкова решила попробовать себя во всех возможных жанрах. Поэтому в ее карьере стали появляться не только драмы, но и романтические комедии.

Благодаря работе Марюса Вайсберга к Ходченковой пришло всенародное признание. Образ психотерапевта Насти не оставляет равнодушным никого из зрителей. Молодая знаменитость органично вписалась в настроение легких фильмов про любовь.

Краткий курс счастливой жизни (2011)

Эволюция Светланы Ходченковой: 5 лучших образов актрисы
кадр из фильма «Краткий курс счастливой жизни» /

Этот телевизионный проект вызвал много споров и неоднозначных мнений. Такая реакция была ожидаема, потому что историю о жизни четырех подруг сняла скандальная Валерия Гай Германика. Тем не менее сама Светлана называет роль Саши одной из лучших своих работ.

Кровавая леди Батори (2015)

Эволюция Светланы Ходченковой: 5 лучших образов актрисы
кадр из фильма «Кровавая леди Батори» /

Жестокая венгерская правительница Елизавета Батори стала героиней множества кинолент. Новое прочтение известного всем образа стало важной карьерной ступенью для Светланы Ходченковой. Она великолепно смогла передать характер кровожадной графини, помешанной на убийствах. Ходченкова смогла воплотить на экране нереализованный ранее талант — играть отрицательных персонажей.

На острие (2020)

Эволюция Светланы Ходченковой: 5 лучших образов актрисы
кадр из фильма «На острие» /

Захватывающая своей драматичностью история соперничества двух спортсменок легла в основу сюжета этого фильма. Роль Александры Покровской, первой саблистки мира, досталась именно Светлане Ходченковой. У Покровской много наград, но она еще не выиграла олимпийское золото и ради него она готова на все. Главная героиня вступает в яростную борьбу с юной и дерзкой Кирой Егоровой — провинциалкой, молниеносно покорившей Москву. Обе спортсменки фехтуют превосходно, но победить может только одна.

Эволюция Светланы Ходченковой: 5 лучших образов актрисы
Global Look Press / Lev Ilyin

Светлана Ходченкова находится в расцвете сил, красоты, а ее актерские способности продолжают развиваться. Карьера набирает обороты. В биографии Ходченковой числятся съемки в Голливуде. Так, в 2011-м году она сыграла русскую возлюбленную британского агента в фильме «Шпион, выйди вон», а после в фильмографии Ходченковой можно найти киноленту «Росомаха: Бессмертный».

Ранее заслуженный артист России Анатолий Белый в беседе с ФАН признался, что совместная работа с Ходченковой приносит лишь удовольствие.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Эволюция Светланы Ходченковой: пять лучших образов актрисы
на острие светлана ходченкова анатолий белый любовь в большом городе батори
Комментировать