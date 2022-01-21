Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 18:06
18:04
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в мошенничестве замглавы Минтранса Токарева
18:03
Политика
Захарова осудила слова главы МИД Британии Трасс о нападении «монголов и татар» на Украину
18:02
Происшествия
Заместитель главврача больницы в Сургуте напал на двоих журналистов
18:00
Политика
Экс-депутат Рады Царев: видео с американскими атташе в Днепре пролило свет на дело MH17
18:00
Видео
В Башкирии собаке с переломами четырех лап вместо спиц вставили сверла
17:58
Происшествия
Россиянка лишилась детей, позволив помочиться себе на голову во время пьяной онлайн-оргии
17:55
Происшествия
Няня избила полуторагодовалого мальчика в Петербурге
17:55
Экономика
Публицист Анпилогов: Перед Европой стоит перспектива «энергетической нищеты»
17:55
Политика
Аналитик Эпископос расшифровал скрытый сигнал Байдена по признанию ЛДНР и усмирению Украины
17:54
Происшествия
Две иномарки столкнулись на заснеженном перекрестке Обуховского и Елизарова проспектов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мать Марии Шукшиной заселили в дом престарелых с миллионными убытками

  /   Обновлено: 21 января 2022 16:48
Шоу-бизнес
Мать Марии Шукшиной заселили в дом престарелых с миллионными убытками
ТАСС  /  Красильников Станислав

Москва, 21 января. Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заселила знаменитую мать в московский дом престарелых «Идиллия». После этого выяснилось, что у компании есть многомиллионные убытки.

Ольга Шукшина не стала скрывать от поклонников матери, что актриса теперь живет в доме престарелых. По словам младшей дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной, артистке требуется профессиональный уход из-за проблем со здоровьем. Шукшина выбрала для жизни родительницы московский элитный пансионат «Идиллия». Источник ФАН сообщил, что у компании серьезные финансовые трудности.

«Компания сама существует с 2017 года и пока особой стабильностью не отличается — прибыль за 2020 год отрицательная. Минус 43 миллиона, а стоимость компании сейчас минус 190 млн рублей. Получается, что испытывают серьезные финансовые трудности», — рассказал собеседник.

Спикер пояснил, что в 2020 году пансионат смог заработать 71 миллион рублей, но ситуацию это не спасло. У компании все равно остались долги. В настоящее время в дом престарелых нельзя заселять постояльцев до конца их жизни. У учреждения есть лицензия, позволяющая людям находиться в пансионате короткий промежуток времени.

Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила, что мать будет проходить хорошую реабилитационную программу. По ее словам, актриса комфортно себя чувствует на новом месте.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Мать Марии Шукшиной заселили в дом престарелых с миллионными убытками
долги дом престарелых федосеева-шукшина
Комментировать