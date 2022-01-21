Мать Марии Шукшиной заселили в дом престарелых с миллионными убытками

Москва, 21 января. Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заселила знаменитую мать в московский дом престарелых «Идиллия». После этого выяснилось, что у компании есть многомиллионные убытки.

Ольга Шукшина не стала скрывать от поклонников матери, что актриса теперь живет в доме престарелых. По словам младшей дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной, артистке требуется профессиональный уход из-за проблем со здоровьем. Шукшина выбрала для жизни родительницы московский элитный пансионат «Идиллия». Источник ФАН сообщил, что у компании серьезные финансовые трудности.

«Компания сама существует с 2017 года и пока особой стабильностью не отличается — прибыль за 2020 год отрицательная. Минус 43 миллиона, а стоимость компании сейчас минус 190 млн рублей. Получается, что испытывают серьезные финансовые трудности», — рассказал собеседник.

Спикер пояснил, что в 2020 году пансионат смог заработать 71 миллион рублей, но ситуацию это не спасло. У компании все равно остались долги. В настоящее время в дом престарелых нельзя заселять постояльцев до конца их жизни. У учреждения есть лицензия, позволяющая людям находиться в пансионате короткий промежуток времени.

Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила, что мать будет проходить хорошую реабилитационную программу. По ее словам, актриса комфортно себя чувствует на новом месте.