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Анна Седокова показала свое самое постыдное платье

Шоу-бизнес
Анна Седокова показала свое самое постыдное платье
instagram.com  /  @annasedokova

Москва, 21 января. Популярная певица Анна Седокова рассказала о самом постыдном наряде за всю жизнь. По ее словам, это откровенное платье, в котором она вышла на церемонию вручения премии Муз-ТВ.

Артистка обсудила с подругами один из ее самых неудачных образов на ковровой дорожке. Она резко высказалась о своем платье в пол на одно плечо с вырезом в области груди, открытой спиной и высоким разрезом на бедре.

«За этот лук мне будет стыдно всю мою жизнь. Я правда не знаю, как так лоханулась, потому что это платье шил Майкл Костелло. Это дизайнер, который в Америке шьет Бейонсе, Леди Гаге, всем. Мы создали его специально для премии Муз-ТВ», — призналась 39-летняя исполнительница, показав фото у себя в Instagram.

Анна Седокова показала свое самое постыдное платье
Prt Scr instagram.com / @annasedokova

Поклонники стали бурно обсуждать звездный выход в свет и поддержали артистку, отметив, что ей не стоит переживать о прошлом. Многие интернет-пользователи при этом отметили, что платье, несмотря на откровенность, очень красивое.

Анна Седокова воспитывает троих детей от разных мужчин. Сейчас она замужем за баскетболистом Янисом Тиммой. Экс-звезда группы «ВИА Гра» рассчитывает, что станет матерью в четвертый раз.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анна Седокова показала свое самое постыдное платье
седокова платье МУЗ-ТВ
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