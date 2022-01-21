Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 18:06
18:04
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в мошенничестве замглавы Минтранса Токарева
18:03
Политика
Захарова осудила слова главы МИД Британии Трасс о нападении «монголов и татар» на Украину
18:02
Происшествия
Заместитель главврача больницы в Сургуте напал на двоих журналистов
18:00
Политика
Экс-депутат Рады Царев: видео с американскими атташе в Днепре пролило свет на дело MH17
18:00
Видео
В Башкирии собаке с переломами четырех лап вместо спиц вставили сверла
17:58
Происшествия
Россиянка лишилась детей, позволив помочиться себе на голову во время пьяной онлайн-оргии
17:55
Происшествия
Няня избила полуторагодовалого мальчика в Петербурге
17:55
Экономика
Публицист Анпилогов: Перед Европой стоит перспектива «энергетической нищеты»
17:55
Политика
Аналитик Эпископос расшифровал скрытый сигнал Байдена по признанию ЛДНР и усмирению Украины
17:54
Происшествия
Две иномарки столкнулись на заснеженном перекрестке Обуховского и Елизарова проспектов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Байден приказать повысить зарплату бюджетникам до 15 долларов в час

Весь мир
Байден приказать повысить зарплату бюджетникам до 15 долларов в час
Global Look Press  /  Leigh Vogel - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 21 января. Администрация Байдена разослало федеральным агентствам новое руководство Управления кадровой службы правительства, согласно которому минимальная заработная плата госслужащих будет поднята до 15 долларов в час.

Отмечается, что мера затронет почти 70 000 федеральных служащих, большинство из которых работают в Департаментах сельского хозяйства, обороны и по делам ветеранов. Изменения в размере оплаты труда должны вступить в силу до конца января.

В течение своей первой недели пребывания в должности президент Байден подписал распоряжение, предписывающее агентству по кадровой политике федерального правительства, представить президенту отчет с рекомендациями по повышению минимальной заработной платы для федеральных работников до уровня 15 долларов в час.

«То, как федеральное правительство, как крупнейший работодатель в стране, относится к своей рабочей силе, оказывает реальное влияние», — сказал директор Управления кадровой службы Киран Ахуджа.

В отчете, который был представлен в Белый дом, чиновники указали, что большинство из 2,2 миллионов федеральных служащих уже зарабатывают не менее 15 долларов в час.

Институт Гэллапа: 45% граждан США столкнулись с финансовыми трудностями из-за роста инфляции
Global Look Press / Michael Nagle / Xinhua

Представители ведомств, которых коснулось распоряжении о повышении минимальной зарплаты, поддержали решение правительства, отметив важность этого шага.

«Это повышение заработной платы является важным шагом для гражданских мужчин и женщин, которые поддерживают военное сообщество и их семьи», — сказал Гилберт Сиснерос, заместитель министра обороны по персоналу.

Повышение минимальной заработной платы было одним из предвыборных обещаний команды Байдена. Несмотря на то, что борьба за сотрудников вынудила многие частные компании повысить минимальный уровень оплаты труда, который зачастую уже превышает 15 долларов в час, впервые такое повышение коснулось большинства государственных служащих. Тем не менее новое руководство не распространяется на Почтовую службу США и Комиссию по регулированию почтовой связи, которые не входят в юрисдикцию Управления кадровой службы правительства.

Многие экономисты опасаются, что повышение минимальной заработной платы приведет к дальнейшему подстегиванию инфляционных процессов и негативным образом повлияет на экономику и реальные доходы американцев.

Инфляция в США вернулась к 40-летнему максимуму
Global Look Press / Silas Stein / dpa

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Байден приказать повысить зарплату бюджетникам до 15 долларов в час
сша зарплата в сша
Комментировать