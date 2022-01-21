Байден приказать повысить зарплату бюджетникам до 15 долларов в час

Вашингтон, 21 января. Администрация Байдена разослало федеральным агентствам новое руководство Управления кадровой службы правительства, согласно которому минимальная заработная плата госслужащих будет поднята до 15 долларов в час.

Отмечается, что мера затронет почти 70 000 федеральных служащих, большинство из которых работают в Департаментах сельского хозяйства, обороны и по делам ветеранов. Изменения в размере оплаты труда должны вступить в силу до конца января.

Biden administration raises minimum wage for federal employees to $15 https://t.co/soukhUSiMR — (((TheRReport))) (@TheRReport) January 21, 2022

В течение своей первой недели пребывания в должности президент Байден подписал распоряжение, предписывающее агентству по кадровой политике федерального правительства, представить президенту отчет с рекомендациями по повышению минимальной заработной платы для федеральных работников до уровня 15 долларов в час.

«То, как федеральное правительство, как крупнейший работодатель в стране, относится к своей рабочей силе, оказывает реальное влияние», — сказал директор Управления кадровой службы Киран Ахуджа.

В отчете, который был представлен в Белый дом, чиновники указали, что большинство из 2,2 миллионов федеральных служащих уже зарабатывают не менее 15 долларов в час.

Global Look Press / Michael Nagle / Xinhua

Представители ведомств, которых коснулось распоряжении о повышении минимальной зарплаты, поддержали решение правительства, отметив важность этого шага.

«Это повышение заработной платы является важным шагом для гражданских мужчин и женщин, которые поддерживают военное сообщество и их семьи», — сказал Гилберт Сиснерос, заместитель министра обороны по персоналу.

Повышение минимальной заработной платы было одним из предвыборных обещаний команды Байдена. Несмотря на то, что борьба за сотрудников вынудила многие частные компании повысить минимальный уровень оплаты труда, который зачастую уже превышает 15 долларов в час, впервые такое повышение коснулось большинства государственных служащих. Тем не менее новое руководство не распространяется на Почтовую службу США и Комиссию по регулированию почтовой связи, которые не входят в юрисдикцию Управления кадровой службы правительства.

Многие экономисты опасаются, что повышение минимальной заработной платы приведет к дальнейшему подстегиванию инфляционных процессов и негативным образом повлияет на экономику и реальные доходы американцев.