Марокко проигнорировало попытки Испании примириться на фоне конфликта в Западной Сахаре

Рабат, 21 января. Марокко холодно отреагировало на попытки правительства Испании примириться после конфликта, разразившегося на фоне кризиса в спорной Западной Сахаре. По информации европейского издания El Mundo, официальный Мадрид в течение недели направлял королевству сообщения с предложением положить конец продолжающемуся с апреля 2021 года недопониманию.

Тогда Испания приняла генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО Ибрагима Гали на лечение, что возмутило Рабат, считающего политика «насильником с отпечатком рабства, пыток, военных преступлений, вербовки детей, геноцида». Учитывая, что кризис в спорной Западной Сахаре считается ведущим острым вопросом между королевством, с одной стороны, повстанцами и Алжиром, который принимает беженцев, — с другой.

С 1975 года, когда ушли испанцы и началась деколонизация, на территорию претендуют несколько сторон. Однако Марокко уже контролирует почти 80% обширного пустынного региона, поэтому предлагает предоставить автономию под собственным суверенитетом, а Фронт ПОЛИСАРИО настаивает на референдуме о самоопределении местных жителей.

El Mundo уточнило, что Рабат проигнорировал мадридскую инициативу, поскольку Испания не признала королевский суверенитет над Западной Сахарой. При этом европейская страна все равно пожелала найти способ для примирения.

Даже монарх Филипп VI пытался внести собственный вклад в разрешение конфликта в условиях кризиса, поэтому призывал Марокко на приеме аккредитованного в Испании дипломатического корпуса «идти вместе», чтобы материализовать новые отношения и найти пути решения проблем, волнующих две страны.

Кроме того, глава европейского МИД во время визита в Вашингтон и встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном договорился объединить усилия для разрешения затянувшегося конфликта. При этом королевский премьер Азиз Аханнуш призвал «всех, кто хочет стать союзником Марокко», поддержать позицию страны в отношении Западной Сахары.

«Есть много государств, с которыми МИД сейчас наращивает отношения. Тот, кто этого не понял, потратит время, чтобы понять», — подчеркнул глава правительства.

Однако отказ от самоопределения сахарского народа в поддержку автономии в составе Марокко — шаг, который Мадрид не намерен предпринимать. Примечательно, что кризис между странами усугубила и миграционная проблема.

В мае 2021 года королевство ослабило пограничный контроль, поэтому беженцы проникли в испанский анклав Сеута, среди которых насчитали как минимум полторы тысячи несовершеннолетних. Стороны обменялись резкими заявлениями, в частности, Мадрид обвинил Рабат в агрессии и шантаже. Со своей стороны, королевство осудило европейское государство.

Ранее Марокко заявляло о приверженности возобновлению политического процесса по Западной Сахаре в рамках круглых столов. Хотя в декабре 2021 года Фронт ПОЛИСАРИО отказался участвовать во встречах по спорной территории.