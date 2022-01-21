Глава Суверенного совета Судана озвучил состав нового переходного правительства

Хартум, 21 января. Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан решил сформировать новое переходное правительство. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно заявлению, указ под номером 22 от 2022 года подписан в четверг, 20 января. Кабмин состоит из 15 министров. Работа исполнительной власти продолжится до всеобщих выборов, запланированных на лето 2023 года.

Главой министерства по делам кабинета назначен Осман Хусейн Осман. Посол Али ас-Садик Али возглавил МИД, а Суад ат-Тайиб Хасан — минтруд.

Руководителем ведомства, отвечающего за городское развитие, дороги и мосты, стал Абу Бакр Абуль Касим. Абу Бакру Омару аль-Бушра Ахмаду поручили сельское и лесное хозяйство страны.

Министром промышленности стал Батул Аббас Аллам Авад, энергетики и нефти — Мухаммад Абдалла Махмуд, ирригации и водных ресурсов — Дау аль-Бейт Абдель Рахман Мансур. Амаль Салех Саад назначена ответственной за торговлю и снабжение.

Должность премьер-министра остается вакантной. Ранее Абдель Фаттах аль-Бурхан говорил, что кабмин возглавит не военный, а гражданский чиновник.

Накануне руководство восточноафриканской республики утвердило государственный бюджет на 2022 год. Финансовый план направлен на повышение уровня жизни граждан и урегулирование экономического кризиса.