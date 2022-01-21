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Sohu: ВМС США лишились доминирующей позиции на море из-за новых подлодок ВМФ РФ

Армия
Sohu: ВМС США лишились доминирующей позиции на море из-за новых подлодок ВМФ РФ
Федеральное агентство новостей

Пекин, 21 января. ВМС США хотели заблокировать Россию в пределах ее экономической зоны, однако Москве удалось обыграть оппонента в этом морском противостоянии.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что Россия сделала ставку на развитие подводного флота, потому что ВМС США превосходят российский ВМФ по количеству больших кораблей и авианосцев. При этом подлодки дают стране возможность применять межконтинентальные баллистические ракеты, передает «ПолитРоссия».

«В этих обстоятельствах у России не было другого выбора, кроме как развивать атомный подводный флот», — говорится в статье.

В Китае объяснили, что РФ удалось добиться значительного прогресса в строительстве сверхпрочных корпусов для подлодок и модернизации их двигателей. По словам экспертов, появление новых субмарин в составе российского ВМФ едва ли внушает оптимизм американским военным.

Дело в том, что ловкие ответные меры Москвы обесценивают попытки США заблокировать российский флот. Американские ВМС лишились доминирующей позиции на море из-за новых субмарин ВМФ РФ. Теперь Пентагон боится отправлять свои авианосцы к берегам России.

Ранее сообщалось, что подлодка «Магадан» вошла в состав Военно-морского флота РФ. Она является третьей субмариной проекта 636.3.

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