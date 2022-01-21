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Настя Ивлеева вновь заразилась коронавирусом

Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вновь заразилась коронавирусом
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 21 января. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала, что вновь заболела COVID-19. Она не ожидала, что снова заболеет, и считала, что у нее простая простуда.

Ивлеева сообщила свои поклонникам, что она получила положительный результат теста на коронавирус. Недавно знаменитость вернулась в Москву после отдыха из Мексики и планировала начать интенсивную работу, но в ее планы вмешался COVID-19.

«Прикол в том, что у меня есть прививка, и это меня не спасло», — заявила Ивлеева в своем Telegram-канале.

Телезвезда рассказала, что ее подруга, которая вакцинировалась дважды, также заразилась коронавирусом. Для Ивлеевой это второе заражение инфекцией. В прошлый раз во время болезни она долгое время провела на самоизоляции и вышла на работу только после получения отрицательного теста на COVID-19.

Ранее Ивлеева назвала иконой певицы Лолиту Милявскую. По словам бывшей ведущей «Орла и решки», она стала еще сильнее восхищаться выносливостью, профессионализмом и магическим артистизмом Лолиты после съемок в фильме «Обмен желаниями».

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