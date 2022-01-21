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Кедми: Российские ракеты «Кинжал» способны сделать «подводным» весь флот США
Армия
Кедми: Российские ракеты «Кинжал» способны сделать «подводным» весь флот США
wikipedia.org  /  пресс-служба президента РФ

Россия обладает могучим оружием, которое является грозой авианосцев. Это гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». К такому мнению пришел израильский государственный деятель, дипломат, экс-руководитель службы «Натив» Яков Кедми.

Авианосцы — главный символ американской военной мощи. На сегодняшний день США обладают 11 авианосцами, которые выходят в море только в сопровождении солидного эскорта: пара ракетных крейсеров, стая эсминцев, подводные лодки. Появляясь у чужих берегов, такая армада не только внушает почтение, но и позволяет США вести военные действия вдали от своих баз. Однако при столкновении с более серьезным оружием авианосцы могут превратиться в доступные и очень дорогие плавучие мишени.

Таким оружием являются российские гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», заявил Яков Кедми. По его словам, если американские ВМС благодаря «Кинжалам» лишатся своих авианосцев, то весь флот США станет «подводным».

«Совершенно ясно, что в отличие от США, которые не способны понять ситуацию и организоваться, в России есть четкое понятие, что и как нужно делать. Я вот думаю, отчего [Сергей] Шойгу уже несколько раз афишировал создание первого полка, укомплектованного гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал»? Основная цель «Кинжалов» — авианосцы. Без авианосных групп американский флот беззащитен. Без авианосных групп американский флот прежде всего подводный. Подумаешь, в укомплектованном полку России 30–40–50 самолетов. Если там будет боеголовка неконвенциональная — испарятся 20 кораблей», — резюмировал он.

Становится все более очевидным, что разобщенный и сбитый с толку Запад не знает, как ответить на успехи России. Об этом в статье для газеты The Wall Street Journal пишет американский академик, профессор международных отношений и гуманитарных наук Бард-колледжа Уолтер Мид.

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