Самолет ВВС США провел патрулирование над линией соприкосновения в Донбассе

Киев, 21 января. Самолет Военно-воздушных сил США был замечен над Украиной 21 января. Американское воздушное судно весь день патрулировало границы с Белоруссией, а затем переместилось к линии соприкосновения в Донбассе.

Самолет вылетел с острова Далма, расположенного на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Точная информация о борте не разглашается, однако известно, что его позывной – UAVGH000. Ранее под ним летал американский стратегический беспилотник RQ-4А Global Hawk.

Аппарат может выполнять патрулирование в течение 30 часов, работая на высоте 15-18 тысяч метров. Пока эта боевая единица совершает полет на севере, американский разведывательный самолет RC-135W патрулирует небо над югом и востоком Украины.

Ранее аналитики Forbes назвали отправку самолетов ВВС США к границам РФ важным сигналом Пентагона. Эти действия имеют скрытую подоплеку, говорится в публикации.