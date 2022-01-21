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В регионах России на уходящей неделе строили самолеты и животноводческие комплексы
Экономика
В регионах России на уходящей неделе строили самолеты и животноводческие комплексы
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 21 января. Эксперты издания «Капитал страны» представили традиционный обзор значимых событий в сфере народного хозяйства, произошедших в российских регионах за минувшую неделю — с 14 по 21 января 2022 года.

Первый полет самолета Ил-96-400М, созданного на Воронежском авиастроительном заводе, запланирован в 2022 году. Сейчас образец авиалайнера находится в цеху окончательной сборки. Летные испытания и первый полет планируются после завершения всех работ.

В Подмосковье готовится к вводу газонаполненный сепаратор ядер отдачи DGFRS-III (Dubna Gas-Filled Recoil Separator). Он поможет ученым изучить химические свойства сверхтяжелых элементов и ядерную спектроскопию тяжелых нуклидов.

Строительство крупной свинофермы полного производственного цикла завершилось в Краснодарском крае. Ферма рассчитана на содержание 2400 свиноматок. Хозяйство сможет производить до 60,3 тысяч поросят в год.

Вторая очередь свинокомплекса запущена в селе Камыши Курганской области. Комплекс оборудован репродуктором на 500 свиноматок, участками опороса и доращивания, а также двумя участками откорма. В апреле текущего года планируется приступить к завозу маточного поголовья. Инвестиции в строительство превысили 200 миллионов рублей.

В Вологодской области достраивается новый роботизированный животноводческий комплекс на 240 голов крупного рогатого скота. Появятся молочный блок, два двора с беспривязным содержанием 120 коров каждый и доильное помещение, оборудованное роботами-доярами. Комплекс войдет в строй осенью этого года.

В Удмуртии появился новый общественно-досуговый центр. В нем разместятся администрация села, опорный пункт полиции, библиотека, зрительный зал на 250 человек, кружковые комнаты по пению и декоративно-прикладному искусству.

Завод по производству комбикормов будет открыт в Забайкалье. Он также будет выпускать белково-витаминные и минеральные добавки для сельхозживотных, а также экструдированный корм, который изготавливается из зерна или зерносмеси. В проект вложено более 11 миллионов рублей.

Работы по строительству второй очереди тепличного комплекса «Мичуринский» начнутся в Тамбовской области. В состав комплекса войдут 17 производственных отделений площадью 89 га с собственными рассадными помещениями. Высокую эффективность производства и стабильное качество продукции обеспечат автоматизированные системы управления микроклиматом, контроль динамики роста и состояния растений. В эксплуатацию он будет введен во втором квартале 2022 года.

В Северной Осетии на территории более 80 га построят тепличный комплекс. Полная проектная мощность оценивается в 34 тысячи тонн продукции в год. Инвестиции в проект составят 15 миллиардов рублей.

Ранее ФАН публиковал подробный обзор достижений российских регионов, который подготовили квалифицированные эксперты популярного издания «Капитал страны». В материале были перечислены наиболее примечательные свершения за неделю — с 7 по 14 января 2022 года.

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