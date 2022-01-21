Бывший муж Ксении Бородиной показал, как проводит будни с молодой возлюбленной

Москва, 21 января. Бизнесмен Курбан Омаров после развода со звездой «Дома-2» Ксенией Бородиной проводит время в Таиланде с новой девушкой. Он показал минусы совместного отдыха с возлюбленной, которая в два раза младше его.

Блогер поделился на своей странице в Instagram юмористическим роликом, в котором показал минусы большой разницы в возрасте в паре. На кадрах девушка подходит к Омарову и спрашивает о планах на день. Он, лежа на диване, перечисляет ей достаточно большую программу и добавляет, что сначала ему нужно поспать.

«Когда ей 20, а тебе 40», — подписал видео Курбан Омаров.

Prt Scr instagram.com / @zimamoscow

Многие интернет-пользователи от души посмеялись. При этом ряд фолловеров набросился на бизнесмена, отметив, что он не умеет выстраивать отношения с ровесницами, предпочитая совсем юных девушек.

«Тот случай, когда человек в 40 лет не умеет выстраивать отношения с ровесницами, а встречается с малолетками, потому что ими манипулировать легче», — написал один из комментаторов.

Курбан Омаров и Ксения Бородина развелись летом прошлого года. У супругов есть общая дочь. Причины расставания звезды афишировать не стали.