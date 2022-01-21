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Депутат НС ДНР Ворошилов: Ленд-лиз для Украины не принесет США ничего хорошего

  /   Обновлено: 21 января 2022 20:43
Политика
Депутат НС ДНР Ворошилов: Ленд-лиз для Украины не принесет США ничего хорошего
Федеральное агентство новостей  / 

Любые попытки втянуть Москву в конфликт — это иллюзорная возможность для США вернуть былую гегемонию в мировой политике и восстановить однополярный миропорядок. Такое мнение ФАН высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Андрей Ворошилов.

Ленд-лиз для Украины

Парламент США может рассмотреть и принять упрощенную программу военной помощи ленд-лиза для Украины. Соответствующий документ разработала сенатор Джин Шахин.

«Этот законопроект наделит президента расширенными полномочиями быстрее заключать соглашения ленд-лиза напрямую с Украиной и ускорять поставки военного оборудования, необходимого для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения», — указала Шахин.

Депутат НС ДНР Ворошилов: Ленд-лиз для Украины не принесет США ничего хорошего
Федеральное агентство новостей /

Подобная практика уже применялась во времена Второй мировой войны, когда США снабжали своих союзников, в том числе СССР, амуницией и припасами.

Попытка вернуть однополярный мир

Андрей Ворошилов выразил сожаление, что американская законодательная инициатива 1941 года — ленд-лиз, которая во многом помогла уничтожить нацизм, сегодня обращена не на благие цели. Но это вполне ожидаемые действия, учитывая высказывания различных западных политиков и президента США Джо Байдена в первую очередь.

«США хотят, чтобы конфликты на границах с Россией продолжались, а РФ была в окружении горячих точек. Для этого Америка готова тратить миллиарды долларов. При этом США нарушают целый ряд международных соглашений. В том числе постановлений Совета Безопасности ООН», — пояснил Андрей Ворошилов.

Депутат НС ДНР Ворошилов: Ленд-лиз для Украины не принесет США ничего хорошего
Федеральное агентство новостей /

Он обратил внимание, что Россия не является участником внутригосударственного конфликта на Украине. Любые попытки втянуть Москву в этот конфликт (даже обвинения в кибератаках) — это иллюзорная возможность для США вернуть былую гегемонию в мировой политике и восстановить однополярный миропорядок, который просуществовал какое-то время после распада Советского Союза.

«Убежден — эти попытки ведут только к нарастанию общей международной напряженности и самим Соединенным Штатам не принесут ничего хорошего», — заключил Андрей Ворошилов.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, произошедшим в стране.

Россия неоднократно опровергала любые заявления о вмешательстве в дела Украины. По словам официальных российских представителей и дипломатов, РФ всегда проводила мирную политику в отношении своих соседей и никогда не имела захватнических планов. Любая информация, которая в последнее время появляется в СМИ, носит исключительно провокационный характер.

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днр сша донбасс украина ленд-лиз
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